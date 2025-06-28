نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتوجيهات من السيدة انتصار السيسي الهلال الأحمر المصري يقدّم الدعم النفسي والمادي لضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انطلقت فرق الهلال الأحمر المصري لتقديم الدعم النفسي والمادي لأسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، تنفيذًا لتوجيهات السيدة انتصار السيسي، قرينة السيد رئيس الجمهورية والرئيسة الشرفية للهلال الأحمر المصري، والتي أكدت على ضرورة التدخل الفوري لمساندة الأسر المتضررة من الحادث الأليم.

دعم شامل للأسر المنكوبة بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي

تواصل فرق الهلال الأحمر عملها الميداني في متابعة ودراسة أوضاع أسر الضحايا لتحديد احتياجاتهم وتقديم التدخلات المناسبة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، لضمان وصول الدعم المناسب لكل حالة.

تدخل فوري في المستشفيات وتقديم الدعم النفسي للمصابين

وكانت فرق الاستجابة أثناء الطوارئ التابعة للهلال الأحمر المصري في المنوفية قد تحركت فور وقوع الحادث إلى المستشفيات الثلاث التي استقبلت المصابين، حيث تم تقديم خدمات الدعم النفسي للناجين وأسر الضحايا، وخاصة العائلات التي فقدت فتياتها في هذا الحادث المفجع.

جهود إنسانية بتوجيهات رئاسية

تعكس هذه الاستجابة السريعة توجيهًا إنسانيًا واضحًا من السيدة انتصار السيسي بضرورة الوقوف إلى جانب أهالي الضحايا، ليس فقط بالدعم المادي، بل أيضًا بالرعاية النفسية التي تسهم في التخفيف من آثار الفقد والصدمة، وهو ما تقوم به فرق الهلال الأحمر من خلال تواجدها المستمر في الميدان وتقديم خدماتها بمهنية وتعاطف.

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