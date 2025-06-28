نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يفتتح أحد أكبر المستودعات اللوجستية في إفريقيا لشركة "جوميا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أحد أكبر المستودعات والمراكز اللوجستية في قارة إفريقيا لصالح شركة جوميا Jumia، الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية، وذلك في إطار دعم الدولة لقطاع التكنولوجيا والتحول الرقمي وتعزيز البنية التحتية الذكية.

وجاءت هذه الخطوة عقب افتتاح مدبولي لأول مصنع في مصر وإفريقيا لشركة BSH المملوكة لمجموعة "بوش" الألمانية، بمدينة العاشر من رمضان، والمتخصصة في إنتاج أجهزة "Bosch" المنزلية.

دعم حكومي لوجستي وتقني للشركات الرائدة

وقد أكد رئيس الوزراء، خلال الافتتاح، أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بدعم الشركات العالمية العاملة في مجالات التصنيع والتكنولوجيا واللوجستيات، لما تمثله هذه المشروعات من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، سواء من حيث خلق فرص العمل، أو دعم الصادرات، أو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية.

وأشار مدبولي إلى أن افتتاح هذا المركز اللوجستي الكبير يأتي في توقيت حاسم يشهد فيه العالم تطورًا كبيرًا في آليات التسوق الإلكتروني وسلاسل الإمداد الذكية، وهو ما يتطلب من الدولة المصرية أن تكون على قدر المنافسة إقليميًا ودوليًا.

تفاصيل المشروع وأهميته الاقتصادية

وتمتد المنشأة اللوجستية الجديدة لشركة "جوميا" على مساحة ضخمة تقع على طريق السويس، وتُعد من أكبر المنشآت التي تخدم عمليات النقل والتوزيع والتخزين الذكي، وتدعم قدرات "جوميا" التشغيلية في الشرق الأوسط وإفريقيا، من خلال تحسين زمن تسليم الطلبيات وتحقيق كفاءة أكبر في خدمات ما بعد البيع.