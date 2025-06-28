نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تنفي مايتردد عن إصدار بيان رسمي بشأن وقائع غش بامتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفي شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مايتردد عن إنتهاء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم االسبت، من التحقيقات الخاصة بواقعة تصوير ونشر اجزاء من امتحان مادة الفيزياء باحدي لجان الثانوية العامة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي

كما نفي اصدار بيان رسمي بشأن " أنه في إطار حرص الوزارة على تحقيق الانضباط أثناء أداء الامتحانات، أسفرت التحقيقات التي اجريت بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية عن توقيع عدد من العقوبات على بعض المسؤولين عن اللجنة، عن طريق اتخاذ كافة الإجراءات التأديبية بمجازاة «م. م. ب» رئيس اللجنة بخصم ما يعادل أجر شهرين من راتبه، وذلك لتقاعسه عن أداء عمله وإهماله في الإشراف والمتابعة على أعمال اللجنة مما ترتب عليه وجود هاتف محمول باللجنة أثناء أداء امتحان مادة الفيزياء.

وجاء بالبيان المنفي أنه كما قررت الوزارة مجازاة كل من «ن س. د » مراقب أول اللجنة بخصم ما يعادل أجر شهرين من راتبه و«ط. م. خ» مراقب الدور، و«ع. أ. أ» ملاحظ اللجنة الفرعية، و«ع.ف.م» ملاحظ اللجنة الفرعية، مسئولي امن اللجنة بخصم ما يعادل أجر شهرين من راتبهم مع حرمانهم جميعا من الاشتراك في أعمال الامتحانات مدة خمس سنوات.

وتابع البيان المنفي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة التزام الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بضوابط الامتحانات وعدم اصطحاب أجهزة الهواتف المحمولة أو أية أجهزة تكنولوجية أخرى حيث أن ذلك يؤدي إلى تعرض الطالب إلى إلغاء امتحانه هذا العام في الدورين الأول والثاني إضافةً إلى حرمانه من أداء الامتحان في العام القادم..