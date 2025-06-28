نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الأحمر يقدّم الدعم النفسي والمادي لضحايا حادث المنوفية بتوجيه من السيدة انتصار السيسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بتوجيه مباشر من السيدة انتصار السيسي، قرينة السيد رئيس الجمهورية والرئيسة الشرفية للهلال الأحمر المصري، تحرّكت فرق الهلال الأحمر المصري فورًا لتقديم الدعم النفسي والمادي لأسر ضحايا الحادث المأساوي الذي وقع على الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأسفر عن مصرع وإصابة العشرات من الفتيات والعاملات.

وأعلن الهلال الأحمر المصري أن الفرق الميدانية تعمل حاليًا على دراسة حالات أسر الضحايا بشكل فردي، لتقديم التدخلات الملائمة وفقًا لاحتياجات كل أسرة، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، لضمان توفير مساعدات شاملة تشمل الدعم الإنساني والاجتماعي والنفسي.

فرق الاستجابة الفورية موجودة بالمستشفيات منذ وقوع الحادث

وأفاد بيان رسمي أن فرق الطوارئ والاستجابة الفورية التابعة للهلال الأحمر المصري بمحافظة المنوفية توجهت إلى المستشفيات الثلاث التي استقبلت المصابين وجثامين الضحايا، لتقديم خدمات الدعم النفسي الفوري للأسر المنكوبة، في محاولة لتخفيف وقع الكارثة على الأمهات والآباء الذين فقدوا فلذات أكبادهم.

وجاءت هذه الاستجابة السريعة تنفيذًا لتوجيهات السيدة انتصار السيسي، التي نشرت في وقت سابق رسالة عبر صفحتها الرسمية، أعربت فيها عن حزنها العميق على الضحايا، ووجهت الهلال الأحمر بـ "تقديم كافة أوجه الدعم لأهالي الحادث الأليم".