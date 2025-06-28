نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء: 1000 وظيفة وفرها مصنع BSH بمصر.. ونصف الإنتاج للتصدير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصنع شركة BSH الألمانية للأجهزة المنزلية، الذي تم افتتاحه اليوم بمدينة العاشر من رمضان، يوفّر 1000 فرصة عمل مباشرة للمواطنين المصريين، مشيرًا إلى أن العمالة مدربة على أعلى مستوى لضمان إنتاج أجهزة بجودة عالمية تليق باسم مصر في الأسواق الدولية.

وأكد مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن المصنع سيُنتج سنويًا نحو 350 ألف وحدة من أجهزة الطهي، وسيُخصص 50% من هذا الإنتاج للتصدير إلى الأسواق الخارجية، مما يعزز دور مصر كمركز إقليمي لصناعة الأجهزة المنزلية، ويُسهم في زيادة موارد النقد الأجنبي من قطاع الصادرات الصناعية.

المكون المحلي 50%.. والتوسع إلى 70% خلال عامين

وأشار رئيس الوزراء إلى أن نسبة المكون المحلي في التصنيع داخل المصنع تبلغ حاليًا نحو 50%، مع خطة واضحة لزيادتها لتصل إلى أكثر من 70% خلال العامين المقبلين، في إطار سياسة الدولة لتوطين الصناعة وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة.

وأوضح أن الشركة الألمانية تدرس حاليًا إدخال خطوط إنتاج جديدة لعدد من الأجهزة المنزلية، بما يلبّي احتياجات السوق المحلي ويُعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.

خطوة جديدة نحو التحوّل لمركز صناعي إقليمي

ولفت رئيس الوزراء إلى أن افتتاح هذا الصرح الصناعي يعكس ثقة كبرى الشركات العالمية في بيئة الاستثمار المصرية، مؤكدًا أن الدولة ستواصل دعمها الكامل للقطاع الصناعي، عبر تقديم حوافز استثمارية، وتيسير إجراءات الترخيص، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.