نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء في ذكرى 30 يونيو: الثورة كانت بداية تصحيح المسار وبناء الدولة الحديثة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكافة أبناء الشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو، مؤكدًا أنها كانت نقطة الانطلاق الحقيقية نحو تصحيح المسار وإعادة بناء الدولة المصرية على أسس راسخة من الاستقرار والتنمية.

وقال رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت من داخل مصنع "بوش" للأجهزة المنزلية بمدينة العاشر من رمضان، إن ثورة 30 يونيو تُمثل مناسبة وطنية عزيزة على قلوب المصريين، حيث شكّلت لحظة فاصلة لإنقاذ الوطن من الانقسام والانهيار، وكانت انطلاقة قوية نحو تأسيس دولة المؤسسات.

مصنع عالمي جديد في مصر

وأضاف مدبولي، في كلمته التي جاءت خلال جولته التفقدية، قائلًا: "اليوم نشهد خلال هذه الزيارة، وبرفقة الوزراء ومحافظ الشرقية ورئيس هيئة الاستثمار، افتتاح صرح عالمي جديد على أرض مصر، يجسد ثمار جهود الدولة لجذب الاستثمارات وتعزيز الصناعة الوطنية."

وأشار إلى أن الدولة المصرية، في ظل القيادة السياسية الحالية، نجحت في استعادة مكانتها إقليميًا ودوليًا، موضحًا أن المشاريع التي يتم تدشينها اليوم في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية تعكس رؤية واضحة لبناء اقتصاد قوي متنوع قائم على التصنيع والتكنولوجيا والابتكار.

30 يونيو.. من الثورة إلى البناء

وشدّد رئيس الوزراء على أن ذكرى 30 يونيو لا تقتصر فقط على كونها لحظة سياسية فارقة، وإنما تمثل بداية مسيرة متواصلة من العمل والإصلاح والتنمية، شهدت خلالها مصر نهضة شاملة في البنية التحتية والمرافق والخدمات، ونجاحات في ملفات كانت تمثل تحديًا كبيرًا، مثل الطاقة، والإسكان، والمواصلات، والتعليم، والصحة.

وأوضح أن الدولة المصرية حرصت خلال السنوات الماضية على تمكين القطاع الخاص، وتوفير بيئة استثمارية محفزة، والعمل على توطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الواردات، فضلًا عن تعزيز الصادرات ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

إشادة بمصنع بوش للأجهزة المنزلية

وخلال جولته بالمصنع، أشاد رئيس الوزراء بما تم إنجازه من شراكات دولية استراتيجية في قطاع الصناعة، حيث يُعد مصنع "بوش" الجديد التابع لشركة BSH العالمية، أول مصنع من نوعه في مصر وإفريقيا، ويعكس ثقة كبرى الشركات العالمية في السوق المصري.

واختتم مدبولي كلمته قائلًا: "ما نشهده اليوم هو تتويج لجهود الدولة واستراتيجيتها لتكون مصر مركزًا صناعيًا ولوجستيًا عالميًا، وهذا هو أفضل احتفال بذكرى 30 يونيو.. العمل ثم العمل ثم العمل."