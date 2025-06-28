نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلاب تجارة عين شمس يدرسون أثر التسويق الأخضر على النقل المستدام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم طلاب الفرقة الرابعة بنظام الساعات المعتمدة بكلية التجارة – جامعة عين شمس، تخصص تسويق، تحت رعاية الدكتود محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتور فريد محرم الجارجي عميد كلية التجارة مشروع تخرج متميزًا بعنوان: "تأثير أبعاد التسويق الأخضر على ولاء طلاب الجامعة لوسائل النقل الصديقة للبيئة"، وذلك تحت إشراف الدكتورة جيهان رجب، أستاذ التسويق بالكلية، وبإشراف مساعد من الدكتور محمد جمال، المدرس بكلية التجارة.

تكوّنت لجنة مناقشة المشروع من نخبة من الأكاديميين والخبراء في مجال التسويق، ضمّت كلًا من الدكتورة عزة البورصلي، أستاذ التسويق بالكلية، والدكتور خالد السيد، رئيس قطاع التسويق بشركة "يونيفرسال" للأجهزة المنزلية، والمهندس أسامة فوزيا، مدير التسويق بوكالة "Digits" الإعلانية الإقليمية، ما أضفى طابعًا علميًا وعمليًا على عملية التقييم.

ويسعى المشروع إلى تحليل العلاقة بين التسويق الأخضر ومدى ولاء طلاب الجامعات لوسائل النقل الصديقة للبيئة، في ظل تزايد الاهتمام العالمي بممارسات التنمية المستدامة والحد من التأثيرات البيئية السلبية. وقد ركّزت الدراسة على قياس مدى تأثير أربعة أبعاد رئيسية للتسويق الأخضر – المنتج، والسعر، والترويج، والتوزيع – في تشكيل قرارات واختيارات الطلاب نحو استخدام وسائل النقل المستدامة.

وأكدت الدكتورة جيهان رجب، في كلمتها خلال مناقشة المشروع، أن الدراسة تمثل نموذجًا تطبيقيًا مهمًا لربط المفاهيم التسويقية الحديثة بقضايا الاستدامة والوعي البيئي، مشيدة بجهود الطلاب في جمع وتحليل البيانات، وتصميم نموذج بحثي متكامل يعكس فهمًا عميقًا للسلوك الاستهلاكي البيئي لدى الشباب الجامعي.

وفي ذات السياق، أوضح الدكتور محمد جمال أن المشروع يُعد من المشروعات المتميزة التي جمعت بين الإطار النظري والتطبيق العملي، خاصة في ظل تنامي دور التسويق الأخضر في تغيير الأنماط الاستهلاكية التقليدية، مشيرًا إلى أن النتائج التي توصل إليها الطلاب يمكن أن تمثل مرجعية مهمة لصانعي القرار والمؤسسات المعنية بالنقل المستدام.

وقد خرجت الدراسة بعدة نتائج، من أبرزها وجود علاقة إيجابية بين جودة المنتج الأخضر ومدى ولاء الطلاب، كما تبيّن أن التسعير المناسب يعد عاملًا مؤثرًا في قرارات الاستخدام، بينما يسهم الترويج الأخضر الفعّال في تعزيز الصورة الذهنية وتوجهات الولاء، في حين يلعب التوزيع الأخضر دورًا في تسهيل الوصول إلى تلك الوسائل مما يرفع من معدلات استخدامها.

وضم الفريق الطلابي القائم على المشروع كلًا من:

حسين مدحت أنور

هبة عبد الرحمن محمد

سارة محمد رزق

أدهم حسام محمد

جون هایی إسحق

أحمد حسن محمد

ويُعد هذا المشروع نموذجًا يُحتذى به في كيفية دمج المعرفة الأكاديمية بالواقع البيئي والتنموي، في إطار رؤية كلية التجارة بجامعة عين شمس لدعم البحث التطبيقي وربط التعليم الجامعي باحتياجات المجتمع ومجالات التنمية المستدامة.