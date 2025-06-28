وزير الري يتابع حالة المنظومة المائية بمحافظة الجيزة ومقترحات تطوير إدارة المنظومة المائية لترعة شبرامنت

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 يونيو 2025 01:15 مساءً -

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة حالة المنظومة المائية بمحافظة الجيزة خلال فترة أقصى الإحتياجات المائية، حيث استعرض سيادته حالة تطهيرات الترع والمصارف وتشغيل وصيانة محطات الرفع، وموقف توفير إحتياجات مياه الرى والشرب والصناعة بنطاق المحافظة، ومقترحات تطوير إدارة المنظومة المائية لترعه شبرامنت للتعامل مع التحديات التى تواجه الترعة لمرورها داخل كتله سكنية كثيفة .

وقد أكد الدكتور سويلم حرصه على متابعة حالة المنظومة المائية بكافة المحافظات خاصة خلال فترة أقصى الإحتياجات المائية، للإطمئنان على إستيفاء المناسيب والتصرفات المطلوبة لتوفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة الإستخدامات .

وأوضح سيادته أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات كبيرة فى مجال تطوير المنظومة المائية بمحافظة الجيزة من خلال تنفيذ أعمال تطهيرات الترع والمصارف وتأهيل محطات الرفع والمنشآت المائية بما يُمكن الإدارة العامة لري الجيزة من توفير كافة الإحتياجات المائية خلال الموسم الصيفى الحالى والتعامل مع أى إحتياجات مائية للمنتفعين .

وقد وجه سيادته بمواصلة التنسيق مع أجهزة المحافظة فى كافة الموضوعات الخاصة بإدارة المنظومة المائية بنطاق المحافظة خاصة فى مجال إزالة التعديات على المجارى المائية، وفي مجال منع إلقاء المخلفات المنزلية ومخلفات الهدم فى المجارى المائية، والتأكيد على الدور الهام لأجهزة المحافظة في تفعيل منظومة جمع القمامة وتفعيل دور الجمعيات والشركات المتخصصة لجمع القمامة من المنازل للحفاظ على المجاري المائية والتغطيات داخل المناطق السكنية كحل مستدام لحماية المجارى المائية والحفاظ على نوعية المياه .

وشدد سيادته على التزام الإدارة العامة لرى الجيزة بالحصص المائية المقررة لها، والإلتزام بتطبيق المناوبات وتنفيذ الدرجات المقررة خلف القناطر الفاصلة، وقيام الإدارة بإتخاذ اللازم حيال الزمامات الزراعية المخالفة والأراضى الرملية التي تقوم بالرى بالغمر، مع إستمرار أعمال الصيانة الجارية لمحطات الرفع بنطاق المحافظة، ومتابعة تشغيل المحطات على مدار الساعة، وإستكمال مجهودات تشكيل روابط مستخدمي المياه ودعم الروابط القائمة بالفعل .