نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر بتعليم الجيزة: 225 درجة للقبول بالثانوية العامة للعام الدراسي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، أن تنسيق القبول للثانوي العام للعام الدراسي الجديد 2025 / 2026، بمجموع 225 درجة للقبول بالمدارس.

كان قد أعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية، للعام الدراسي 2024/2025 بنسبة نجاح بلغت 87.46 %.

كما أعلنت محافظة الجيزة، أن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، سيعتمد تنسيق القبول للثانوية العامة والتعليم الفني بأنواعه للعام الدراسي الجديد غدا الأحد الموافق 29 يونيو الجاري.

وأهابت محافظة الجيزة بأولياء الأمور والطلاب متابعة الصفحة الرسمية للمحافظة والمصادر الرسمية المعتمدة للإطلاع على تفاصيل درجات القبول فور اعتمادها.

ويأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على تنظيم إجراءات القبول وتحقيق أكبر قدر من الشفافية في التنسيق بما يراعي الكثافات الطلابية والطاقات الاستيعابية للمدارس الثانوية على مستوى الإدارات التعليمية.