نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد تحذر: حرارة محسوسة 39 درجة بالقاهرة الكبرى.. وارتفاع الرطوبة يزيد الإحساس بالطقس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار ارتفاع درجات الحرارة في مختلف أنحاء الجمهورية، اليوم السبت 28 يونيو 2025، مؤكدة أن البلاد تشهد أجواء شديدة الحرارة ورطبة نهارًا، تمتد حتى القاهرة الكبرى.

ووفقًا للهيئة، يؤدي ارتفاع نسب الرطوبة إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس، حيث تبلغ الحرارة المحسوسة في القاهرة الكبرى 39 درجة مئوية، بينما تصل العظمى الفعلية إلى 37 درجة، نتيجة تأثير الرطوبة العالية.

طقس السبت: شديد الحرارة نهارًا.. ومعتدل ليلًا

حسب الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، فإن:

الطقس سيكون شديد الحرارة رطبًا نهارًا على أغلب المناطق.

مائل للحرارة رطبًا على السواحل الشمالية.

ويميل إلى الاعتدال ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأشار شاهين إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يؤدي إلى زيادة الشعور بدرجات الحرارة بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية عن القيم المُعلنة، مؤكدًا ظهور شبورة مائية في ساعات الصباح الباكر، خاصة بين الساعة 4 إلى 8 صباحًا، على مناطق من شمال البلاد، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، مدن القناة، ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في المحافظات

القاهرة الكبرى:

العظمى: 37 درجة – الصغرى: 25 درجة – المحسوسة: 39 درجة

الإسكندرية:

العظمى: 32 درجة – الصغرى: 22 درجة

مطروح:

العظمى: 32 درجة – الصغرى: 22 درجة

سوهاج:

العظمى: 40 درجة – الصغرى: 24 درجة

قنا:

العظمى: 41 درجة – الصغرى: 26 درجة

أسوان:

العظمى: 42 درجة – الصغرى: 27 درجة

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