وزير الإسكان يبدأ جولة تفقدية بالعاشر من رمضان ويتفقد الطرق والمحاور ومشروع ديارنا السكني بالمدينة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 يونيو 2025 12:19 مساءً -

بدأ المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه، جولة تفقدية اليوم بمدينة العاشر من رمضان، استهلها بتفقد عدد من الطرق والمحاور والميادين ومشروع ديارنا السكني بالمدينة، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان.

وتفقد وزير الإسكان الأعمال الجارى تنفيذها بالطرق والمحاور، موجها بالاهتمام بالنظافة وصيانة الطرق وإزالة المخلفات، وحصر كافة الأراضى الشاغرة ومتخللات الأراضى لتحقيق أقصي استفادة من تلك الأراضي، وسرعة استكمال الأعمال الجارية بالزراعة وتنسيق المواقع، وصيانة الزراعات بالجزر وسط الطريق، وإقامة أسوار بمواقع المشروعات الجارية بالقرب من محاور الطرق بالمدينة للحفاظ على الصورة البصرية.

كما تجول وزير الإسكان بموقع مشروع ديارنا السكني، ومواقع الخدمات المقرر تنفيذها بالمشروع، واستمع لشرح تفصيلي عن المشروع، حيث أشار المهندس علاء عبداللاه رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، الى أن المشروع يضم نحو 520 وحدة سكنية كاملة التشطيب بالمرحلة الأولى بموقع متميز، وذلك في إطار تنفيذ رؤية الدولة نحو توفير سكن ملائم يواكب متطلبات المواطنين، واستمرارًا لجهود وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف رئيس الجهاز أن المشروع يشتمل على وحدات بنموذجين: نموذج (A): بمساحات تتراوح بين (125م² - 131م²)، ونموذج (B): بمساحات تتراوح بين (110م² - 130م²)، ويقع مشروع "ديارنا" بالمجاورة (52) بالحي السابع بمدينة العاشر من رمضان، ضمن المرحلة الأولى تحت التنفيذ، ويتميز بموقع استراتيجي على بُعد دقائق من أهم معالم وخدمات المدينة، ويعد مشروع "ديارنا" تجمعًا عمرانيًا متكاملاً (كمبوند)، يمتد على مساحة (54,600م²) - حوالي (13 فدانًا)، ويقدم بيئة سكنية راقية تحقق أعلى مستويات الخصوصية، والراحة، والأمان، مع تخطيط عمراني حديث يتضمن، مسطحات خضراء واسعة، ومنظومة متطورة لكاميرات المراقبة تغطي كامل المشروع، وسور حديدي وزراعي يحيط بالكمبوند لضمان الخصوصية، ومنظومة إطفاء متكاملة لتحقيق أعلى معايير السلامة.

ووجه وزير الإسكان خلال الزيارة، بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال حتى يتم الالتزام بالمواعيد المحددة لتسليم المشروع.