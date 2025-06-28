نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيدة انتصار السيسي تعزي أسر ضحايا حادث المنوفية وتوجه الهلال الأحمر بدعمهم نفسيًا وماديًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدّمت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، خالص تعازيها لأسر ضحايا حادث المنوفية الأليم، الذي أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا، معظمهم من النساء والفتيات، مؤكدة تضامن الدولة الكامل مع أسرهم في هذا الظرف الإنساني المؤلم.

توجيه رئاسي للهلال الأحمر: سرعة الدعم النفسي والمادي

ومن خلال تدوينة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، عبّرت السيدة انتصار السيسي عن عميق حزنها قائلة: "قلوبنا يعتصرها الألم على بناتي ضحايا حادث المنوفية الأليم، نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة، ولأسرهم الصبر والسلوان".

كما أعلنت عن توجيهها للهلال الأحمر المصري بضرورة الإسراع في تقديم الدعم النفسي والمادي لأهالي الضحايا، مشددة على أن: "الدولة تقف دائمًا سندًا لأبنائها في الشدائد، وأن التكافل والتضامن هما قوتنا في مواجهة المحن".