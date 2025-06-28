نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73.53% للعام الدراسي 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، صباح اليوم السبت 28 يونيو 2025، نتيجة الشهادة الإعدادية العامة دور مايو 2025، بنسبة نجاح بلغت 73.53% بجميع المدارس الرسمية، والرياضية، والخاصة، واللغات، بالإضافة إلى طلاب المنازل، حيث بلغ عدد الطلاب الحاضرين للامتحانات 85،310 طالبًا وطالبة.

نسب نجاح مرتفعة لطلاب الصم والمكفوفين

كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحانات الصف الثالث الإعدادي للصم بنسبة نجاح بلغت 91.18% من إجمالي 34 طالبًا حضروا الامتحانات.



كذلك تم اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين بنسبة نجاح وصلت إلى 85.71%، من إجمالي 14 طالبًا تقدموا لأداء الامتحانات.

وفي السياق ذاته، تم اعتماد نتيجة إتمام الدراسة بمرحلة التلمذة الصناعية لمدارس التربية الفكرية بنسبة نجاح بلغت 98.73%، حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين 157 طالبًا وطالبة.

المحافظ يهنئ الناجحين ويشيد بجهود التعليم

وأعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح، مؤكدًا أن العلم هو السبيل الوحيد للنهوض بالوطن وتحقيق مستقبل أفضل.

ووجّه المحافظ الشكر والتقدير لجميع العاملين في قطاع التعليم بالمحافظة على الجهود المبذولة طوال العام الدراسي، مشيدًا بما تحقق من نتائج مشرفة تعكس التفاني والالتزام في خدمة العملية التعليمية.