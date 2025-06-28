نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر ترحب باتفاق السلام بين الكونجو الديموقراطية ورواندا وتؤكد دعمها لاستقرار منطقة البحيرات العظمى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترحب جمهورية مصر العربية بتوقيع كل من جمهورية الكونجو الديموقراطية وجمهورية رواندا على اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، والذي تم التوقيع عليه رسميًا في واشنطن يوم الجمعة الموافق ٢٧ يونيو ٢٠٢٥، للتوصل لتسوية للأزمة في شرق جمهورية الكونجو الديموقراطية.

وتُشيد مصر بما يمثله هذا الاتفاق من خطوة هامة على طريق إحلال السلام والاستقرار في منطقة البحيرات العظمى. وإذ تؤكد مصر أن تحقيق السلم والأمن في إفريقيا يتطلب إرادة سياسية صادقة، فإنها تدعو إلى التنفيذ الكامل لهذا الاتفاق ومتابعة مخرجاته بما يضمن استدامة السلام والاستقرار في المنطقة. كما تجدد مصر دعمها الثابت لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تسوية النزاعات في القارة الإفريقية من خلال الحلول السلمية، واحترام مبادئ القانون الدولي والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، بما يسهم في تحقيق وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما تعرب مصر عن استعدادها للمساهمة في أي جهد إفريقي أو دولي يُسهم في تنفيذ اتفاق السلام المشار إليه، وبما يضمن استدامته وتحقيق الأهداف المنشودة منه، تأكيدًا على حرصها الراسخ على تعزيز الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.