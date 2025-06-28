نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن توجّه بتقديم الدعم العاجل لأسر ضحايا حادث المنوفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وجّهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قطاع الحماية الاجتماعية بالوزارة بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري، بسرعة التدخل لتقديم أوجه الدعم والمساعدة لأسر ضحايا حادث التصادم المأساوي الذي وقع على الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وشددت الوزيرة على ضرورة إجراء دراسات حالة اجتماعية عاجلة لأسر الضحايا، والانتهاء من كافة الأبحاث الاجتماعية المطلوبة تمهيدًا لصرف التعويضات المستحقة، وتوفير أوجه الرعاية والدعم النفسي والمادي لهم في أسرع وقت ممكن.

كما كلّفت الوزيرة فرق الهلال الأحمر المصري بالنزول الميداني لتقديم التدخلات اللازمة، سواء على مستوى الدعم الإنساني أو المساعدات الطارئة.

وتقدّمت الدكتورة مايا مرسي بخالص التعازي لأسر الضحايا، مؤكدة التزام الوزارة الكامل بالوقوف إلى جانبهم وتوفير سبل الدعم والرعاية الاجتماعية في هذا الظرف الأليم.