حزب الجبهة الوطنية يقدّم العزاء و100 ألف جنيه لاسره كل متوفى و٥٠ الف جم لكل مصاب فى حادث المنوفية الاليم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 يونيو 2025 12:36 صباحاً - أعرب حزب الجبهة الوطنية عن خالص تعازيه لأسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين ،

وفي اطار المسؤلية المجتمعية للحزب ودعما لاسر الضحايا والمصابين فقد قرر الحزب من خلال امانه الحمايه الاجتماعيه وامانه المنوفيه بالحزب صرف مبلغ 100 ألف جنيه لكل أسرة من أسر المتوفين، ومبلغ ٥٠ الف لكل مصاب وذلك فى اطار مسئوليه ااحزب المجتمعيه ومساندة اهالى الضحايا والمصابين في هذه الظروف الأليمة

كما يطالب الحزب جهات الدوله بسرعه اجراء التحقيقات العاجله للوقوف على اسباب الحادث والتوجيه باتخاذ

الاجراءات اللازمه لمنع تكرار مثل هذه الحوادث حفاظا على ارواح المواطنين