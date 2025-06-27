تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي ضد الهلال في ثمن نهائي مونديال الأندية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 يونيو 2025 01:32 مساءً - ضرب نادي الهلال السعودي موعداً ناريًا مع مانشستر سيتي الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري عمر مرموش، ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتغلب الهلال السعودي على باتشوكا المكسيكي بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما على ملعب "جيوديس بارك"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية التي تستمر حتى 13 يوليو المقبل.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد الهلال السعودي

واحتل الهلال السعودي المركز الثاني بخمس نقاط في جدول ترتيب المجموعة الثامنة خلف ريال مدريد الإٍسباني، ضارباً موعداً ناريًا مع مانشستر سيتي الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري عمر مرموش في ثمن النهائي.

في حين وجه مانشستر سيتي الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري عمر مرموش إنذاراً شديد اللهجة إلى منافسيه في بطولة كأس العالم للأندية، وذلك بعدما حقق فوزاً عريضًا على يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 5 – 2 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات.

وحقق مانشستر سيتي العلامة الكاملة في دور المجموعات بعدما حقق ثلاث انتصارات متتالية ليعتلي صدارة المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، بعدما فاز على الوداد المغربي بهدفين دون مقابل، والعين الإماراتي المحترف ضمن صفوفه المدافع المصري رامي ربيعة بسداسية نظيفة، قبل أن يمزق شباك يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 5 – 2، بينما توقف رصيد يوفنتوس عند 6 نقاط في المركز الثاني ليواجه ريال مدريد الإسباني في دور الـ 16.

ومن المقرر أن يواجه الهلال نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي في الدور ثمن النهائي، يوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو، في تمام الساعة الرابعة فجرًا، على ملعب "كامبينج وورلد"، بينما حصلت شبكة "DAZN" على حقوق بث مباريات مونديال الأندية 2025، بشكل مجاني، ويتم نقل كافة المباريات من خلالها.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية بنفس نظام كأس العالم للمنتخبات فى نسخته الأخيرة، حيث تم تقسيم الفرق الـ32 إلى 8 مجموعات تضم كلا منها 4 فرق، بينما يتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ 16، حيث ستُلعب المباريات بنظام الإقصاء المباشر حتى النهائي.

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الثمانية بالدور الأول إلى دور الـ16 في البطولة، الذي يقام بنظام الأدوار الإقصائية حتى المباراة النهائية للمسابقة، التي تقام على ملعب "ميتلايف" بولاية "نيوجيرسي" في 13 يوليو المقبل.