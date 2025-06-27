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الأرصاد تحذر: ارتفاع في درجات الحرارة ونسب رطوبة عالية بجميع الأنحاء

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الأرصاد تحذر: ارتفاع في درجات الحرارة ونسب رطوبة عالية بجميع الأنحاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 يونيو 2025 11:23 صباحاً - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

 

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الطقس معتدل الحرارة ليلاً وفي الصباح الباكر.

 

ومتوقع اليوم ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من (3:2) درجة مئوية.

 

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

 

الطقس فى القاهرة

 

العظمى 36 درجة.

الصغرى 24 درجة.

 

الطقس فى الإسكندرية

 

العظمى 31 درجة.

الصغرى 22 درجة.

 

الطقس فى مطروح

 

العظمى 30 درجة.

الصغرى 20 درجة.

 

الطقس فى سوهاج

 

العظمى 38 درجة.

الصغرى 24 درجة.

 

الطقس فى قنا

 

العظمى 40 درجة.

الصغرى 25 درجة.

 

الطقس فى أسوان

 

العظمى 41 درجة.

الصغرى 26 درجة.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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