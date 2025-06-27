الرياض - كتبت رنا صلاح - استقرت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الجمعة، 27 يونيو 2025، في ظل توافر كميات كبيرة من المعروض وانخفاض نسبي في حجم الطلب من قبل المشترين، خاصة مع انتهاء موسم عيد الأضحى الذي يشهد دائمًا ارتفاعًا مؤقتًا في مبيعات اللحوم والدواجن بسبب زيادة الاستهلاك في تلك الفترة. يأتي هذا الاستقرار كنتاج مباشرة للتوازن القائم حاليًا بين العرض والطلب، بعد فترة من الارتفاعات المتتالية في الأسعار المرتبطة بالمواسم، حيث بدأت حركة السوق تعود تدريجيًا إلى وضعها الطبيعي مع تراجع وتيرة الشراء ووفرة السلع لدى التجار، وسط ترقب عام من المستهلكين لأي تطورات جديدة قد تطرأ على الأسعار في الفترة المقبلة.

«خبر يهم الكل».. أسعار الفراخ والبيض تشهد انخفاضًا ملحوظًا اليوم في الأسواق المصرية

وبالنسبة لأسعار الدواجن البيضاء اليوم، فقد استمرت حالة الهدوء السعري، حيث سجل كيلو الدواجن البيضاء في المزارع أسعارًا تتراوح بين 70 و71 جنيهًا، بينما وصل للمستهلك في الأسواق إلى ما بين 80 و81 جنيهًا للكيلو، باختلاف المناطق وتكاليف النقل. هذا المستوى السعري يأتي بعد موجة تقلبات شهدها السوق على خلفية تغييرات في أسعار الأعلاف وتكاليف الإنتاج، إلى جانب تأثير العوامل الموسمية مثل انخفاض الطلب بعد الأعياد.

أما الفراخ البلدي، فما تزال تحافظ على أسعارها المرتفعة نسبيًا مقارنة بباقي الأنواع، حيث وصل سعر الكيلو في المزرعة ما بين 115 و120 جنيهًا، وبلغت في بعض الأسواق للمستهلك 125 جنيهًا للكيلو. يعود هذا المستوى السعري المرتفع إلى الإقبال المتزايد على الفراخ البلدي، لما تتمتع به من مذاق مختلف يفضله الكثيرون بجانب الاعتقاد بطبيعة تغذيتها الصحية، مما يساهم في بقاء الطلب عليها مرتفعًا رغم فارق السعر بينها وبين الفراخ البيضاء.

وفيما يتعلق بدجاج الساسو، والذي يمثل خيارًا متوسطًا من حيث السعر والطعم مقارنة بالفراخ البيضاء والبلدي، فقد ظل أداؤه السعري مستقرًا اليوم أيضًا، حيث بلغ سعر الكيلو في المزارع ما بين 98 و99 جنيهًا، بينما يُباع للمستهلك بما يتراوح بين 108 و109 جنيهات للكيلو. ويقبل على هذا النوع شريحة من المستهلكين الباحثين عن جودة جيدة وسعر ملائم.

أما أسعار البيض، فقد واصلت استقرارها الملحوظ منذ بداية الأسبوع نتيجة لتوافر الإنتاج وركود في الطلب بعد موسم الأعياد. وسجلت كرتونة البيض الأبيض في الأسواق أسعارًا تتراوح بين 115 و135 جنيهًا، حسب المنطقة ونظام التوزيع، فيما جاءت كرتونة البيض الأحمر بين 119 و135 جنيهًا، وتعد الأكثر استخدامًا في المنازل، أما كرتونة البيض البلدي فبلغ سعرها من 125 إلى 140 جنيهًا تقريبًا، ويزيد الإقبال عليها في بعض المناطق بسبب تفضيل المستهلكين للمنتجات ذات الطابع الريفي.

وعلى صعيد توقعات السوق، يرى عدد من التجار والمربين أن حالة الاستقرار الحالية مرشحة للاستمرار خلال الفترة القادمة، مستندين إلى بقاء معدلات الإنتاج مرتفعة وغياب أي موجات طقس حادة قد تضر بسلاسل التربية، إلى جانب استقرار نسبي في أسعار الأعلاف، ما يساهم في الحفاظ على مستويات الأسعار الحالية وعدم حدوث أي ارتفاعات مفاجئة.

ومن ناحية أخرى، ومع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، قد تتجه بعض المزارع إلى تقليل الكثافة في الإنتاج لتجنب المشكلات المرتبطة بالإجهاد الحراري، الأمر الذي قد يؤثر على الكميات المطروحة، مما قد يؤدي إلى تغيرات طفيفة في الأسعار بحسب حجم المعروض.

وينصح الخبراء المستهلكين بمتابعة تطورات الأسعار بشكل دوري، والاستفادة من مرحلة الاستقرار الحالية، من خلال الشراء بكميات مناسبة واغتنام الفرصة للحصول على احتياجاتهم من الدواجن والبيض بأسعار جيدة. كما يُشدد على ضرورة التعامل مع مصادر موثوقة للشراء، لضمان الحصول على منتجات جيدة دون الوقوع في فخ الأسعار المبالغ بها التي يفرضها بعض البائعين.