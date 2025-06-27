نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع السيد "جان نويل بارو"، وزير خارجية فرنسا، مساء الخميس ٢٦ يونيو، حيث تناول الاتصال التطورات الإقليمية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين بحثا تطورات الأوضاع في قطاع غزة بعد التوصل لوقف اطلاق النار بين ايران وإسرائيل، حيث أكدا على أهمية استئناف وقف إطلاق النار في غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع في ظل التدهور الحاد للأوضاع الإنسانية بالقطاع. واستعرض الوزير عبد العاطي من جانبه الجهود الحثيثة التي تضطلع بها مصر وقطر والولايات المتحدة لسرعة التوصل لوقف إطلاق النار في غزة وضمان استدامته، مشددا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية.

كما تناول الوزيران مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، حيث استمع الوزير عبد العاطي من نظيره الفرنسي للتطورات ذات الصلة بالمؤتمر الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين برئاسة مشتركة من فرنسا والمملكة العربية السعودية، وقد شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة تحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية من خلال تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

أضاف المتحدث الرسمي أن الوزيرين توافقا على أهمية التزام ايران واسرائيل بشكل كامل بوقف إطلاق النار واهمية اتخاذ إجراءات عملية وملموسة تسهم في خفض التصعيد وفتح المجال أمام المسارات السياسية والدبلوماسية.

وعلى صعيد آخر، أشاد الوزيران بالعلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، وأكدا الحرص المشترك لتعزيز كافة جوانب العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق ارحب.