نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعلان تنسيق القبول بالثانوية العامة ومدارس التعليم الفني بالجيزة الأحد المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة الجيزة أن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة سيعتمد تنسيق القبول للثانوية العامة والتعليم الفني بأنواعه للعام الدراسي الجديد يوم الأحد المقبل الموافق 29 يونيو الجاري.

وتهيب محافظة الجيزة بأولياء الأمور والطلاب متابعة الصفحة الرسمية للمحافظة والمصادر الرسمية المعتمدة للإطلاع على تفاصيل درجات القبول فور اعتمادها.

ويأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على تنظيم إجراءات القبول وتحقيق أكبر قدر من الشفافية في التنسيق بما يراعي الكثافات الطلابية والطاقات الاستيعابية للمدارس الثانوية على مستوى الإدارات التعليمية.