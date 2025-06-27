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اعلان تنسيق القبول بالثانوية العامة ومدارس التعليم الفني بالجيزة الأحد المقبل

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اعلان تنسيق القبول بالثانوية العامة ومدارس التعليم الفني بالجيزة الأحد المقبل

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة الجيزة أن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة سيعتمد تنسيق القبول للثانوية العامة والتعليم الفني بأنواعه للعام الدراسي الجديد يوم الأحد المقبل الموافق 29 يونيو الجاري.

وتهيب محافظة الجيزة بأولياء الأمور والطلاب متابعة الصفحة الرسمية للمحافظة والمصادر الرسمية المعتمدة للإطلاع على تفاصيل درجات القبول فور اعتمادها.

ويأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على تنظيم إجراءات القبول وتحقيق أكبر قدر من الشفافية في التنسيق بما يراعي الكثافات الطلابية والطاقات الاستيعابية للمدارس الثانوية على مستوى الإدارات التعليمية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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