محافظ الجيزة يلتقي الوفد اليمني التابع للمنظمة العربية للتنمية الإدارية

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الوفد اليمني التابع للمنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية، خلال زيارته لديوان عام المحافظة ضمن ورشة عمل بعنوان "الحكم المحلي والمرونة الاقتصادية"، والتي تُعقد بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في اليمن، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 26 يونيو 2025، بمقر المنظمة الرئيسي بالقاهرة – جمهورية مصر العربية.

ناقش المحافظ خلال اللقاء آليات العمل داخل محافظة الجيزة، وسبل التعامل مع الملفات الحيوية التي تمس المواطنين، وأبرز المشروعات الجارية، كما جرى تبادل الخبرات ووجهات النظر، بهدف إطلاع الوفد على التجربة المصرية في تنفيذ مشروعات تنموية متكاملة.

وقد أكد المهندس عادل النجار حرص محافظة الجيزة على تبادل الخبرات مع الأشقاء في الدول العربية، وتعزيز قدرات العاملين بمجال الإدارة المحلية، وتعميق مفاهيم الحوكمة والشفافية والتنمية المستدامة، لافتًا إلى أن ورشة العمل تمثل فرصة لتعزيز أطر التعاون بين الجانبين وتبادل أفضل الممارسات في مجالات الإدارة المحلية والاقتصاد المحلي.

حضر اللقاء إبراهيم الشهابي نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير العام ومحمد مرعي السكرتير المساعد والدكتورة رانيا عبد الرازق، المنسق العام للبرنامج ورئيس مجموعة أنشطة الإدارة المحلية بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وباسم محمد السقير، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، وعوض صالح مشبح، وكيل وزارة الإدارة المحلية للموارد المالية والتمويل بالجمهورية اليمنية، والدكتور محمد عفيفي، ممثل وزيرة التنمية المحلية والدكتورة سماح عفيفي مدير غرفة العمليات بالمحافظة، إلى جانب عدد من الخبراء والمختصين في شؤون التنمية المحلية.

وشملت الزيارة تفقد إدارة الأزمات والكوارث ومركز السيطرة بديوان عام المحافظة، للتعرف على آليات العمل والتقنيات المستخدمة في التعامل مع المواقف الطارئة، وذلك في إطار عرض شامل للتجربة المصرية في تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز الاستجابة السريعة للأزمات.

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