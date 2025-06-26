نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة السياحة والآثار: عودة جميع حجاج السياحة المصريين بسلام إلى أرض الوطن بعد انتهاء موسم حج 1446هـ بنجاح مميز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت، وزارة السياحة والآثار، عن عودة جميع رحلات حجاج السياحة المصريين إلى أرض الوطن بسلام، بعد إتمام مناسك الحج لموسم 1446 هـ، وسط أجواء روحانية آمنة وتنظيم دقيق شهد له الجميع، في واحد من أنجح مواسم الحج التي مرت على قطاع السياحة الدينية في السنوات الأخيرة.

فقد بلغ إجمالي عدد حجاج السياحة الذين تم نقلهم جوًا 33،162 حاج سياحة، من خلال 421 رحلة طيران مباشرة من الأراضي المقدسة، بالإضافة إلى 7،420حاج سياحة غادروا الأراضي المقدسة عبر الرحلات البرية، وتوزعوا جميع الحجاج على برامج الحج الاقتصادي، والخمس نجوم، والبري، بما يلبّي احتياجات وتطلعات شرائح مختلفة من المواطنين.

وثمن شريف فتحي وزير السياحة والآثار على ما شهده موسم الحج السياحي هذا العام من نجاح كبير ولا سيما في ضوء تضافر جهود كافة الجهات المعنية في مصر والمملكة العربية السعودية مما كان له بالغ الأثر على سير الموسم بشكل منتظم وتقديم خدمات متميزة لحجاج السياحة المصريين.

وأشارت سامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس البعثة الرسمية للحج السياحي المصري، إلى أن بعثة الحج السياحى تواجدت طوال فترة الموسم وعلى مدار الساعة في خدمة جميع حجاج السياحة ولا سيما من خلال لجانها الميدانية المتخصصة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، لمتابعة أوضاعهم والاطمئنان على تسكينهم، والتأكد من التزام شركات السياحة بتطبيق الضوابط المعتمدة وتوفير جميع سبل الراحة لهم، ومتابعة عودتهم الآمنة إلى أرض الوطن، وهو ما يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير السياحة والآثار وفي ظل متابعته الدائمة واللحظية لكافة تفاصيل موسم الحج السياحي وتواصله السريع مع مختلف الجهات لضمان حل أية تحديات طارئة.

وأشادت سامية سامي بدور غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، والتي كانت شريكًا فاعلًا في تنسيق الجهود وتذليل العقبات، معربة عن تقديرها للجهود التي بذلتها شركات السياحة المنظمة للحج هذا العام، والتي أظهرت التزامًا استثنائيًا في تقديم أرقى مستويات الخدمة والرعاية لحجاج السياحة.

كما تقدّمت بالشكر إلى السلطات السعودية، لما قدمته من تسهيلات وتنظيم محكم ساهم في إنجاح الموسم وخدمة ضيوف الرحمن من مختلف دول العالم.

وقد تميّز موسم الحج هذا العام بمنظومة متكاملة من الخدمات اللوجستية، والأمنية، والتنظيمية، مما أتاح بيئة مثالية لأداء المناسك في أمن وسكينة.

هذا ومن المقرر أن يتم عرض تقرير شامل على السيد وزير السياحة والآثار في أقرب وقت عن موسم الحج السياحي هذا العام، وذلك بعد أن يتم الانتهاء جلسات التقييم الشاملة للموسم التي يتم عقدها بناء على تعليمات الوزير، بهدف رصد الإيجابيات، والبناء عليها، في إطار الاستعداد المبكر لموسم الحج القادم، وبما يعزز من مكانة الحج السياحي المصري، ويكرّس ثقة المواطن في الخدمات التي يقدمها.

