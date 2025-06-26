المؤقتون بالصحف القومية يدعون الصحفيين للمشاركة في هاشتاج لدعمهم

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أحمد جودة - القاهرة - دعا الصحفيون المؤقتون بالصحف القومية أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين للمشاركة في يوم تدويني الأحد المقبل 29 يونيو عن أزمة المؤقتين في الصحف القومية تضامنا مع قضيتهم تحت هاشتاج #حق_المؤقتين_فى_التعيين_بالصحف_القومي.

كما دعا جميع الصحفيين لوقفة يوم الاثنين المقبل 30 يونيو الساعة السادسة مساء، على سلالم نقابة الصحفيين، احتجاجا على تعطيل ملف تعيينهم.

كانت الهيئة الوطنية للصحافة قد أعلنت بدء إجراءات تعيين الصحفيين المؤقتين في الصحف القومية في منتصف أغسطس الماضى بعد توقيع بروتوكول مع نقابة الصحفيين بتشكيل لجنة من مجلس نقابة الصحفيين وكبار الكتاب ورؤساء تحرير بالصحف القومية، وعقدت الهيئة اختبارات لمئات الصحفيين العاملين في الصحف القومية ولكنها لم تعلن نتائج الاختبارات أو قوائم التعيين رغم مرور أكثر من 9 أشهر على إعلان بدء إجراءات التعيينات.

ويعمل أكثر من 300 صحفي بالصحف القومية دون تعيين ومحرومين من التأمين الاجتماعي والطبي ومن الحصول على المعاش، ويتقاضون رواتب هزيلة وبعضهم يعمل منذ 15 عامًا.

وتعاني المؤسسات القومية من الشيخوخة بسبب وقف التعيينات بشكل غير رسمي ويصل متوسط أعمار بعض الإصدارات إلى 50 عاما بسبب عدم تجديد الدماء بالشباب، الأمر الذي ينعكس على أداء الصحف والمواقع التابعة للمؤسسات القومية وما يجعل الاعتماد على الصحفيين المؤقتين أكبر.

ونظم الصحفيون المؤقتون وقفة احتجاجية صامتة أمس الأربعاء على سلالم نقابة الصحفيين بعد عقد مؤتمر صحفي أعلنوا فيه بدء فاعليات تصاعدية حتى يتضح مصير ملف تعيينهم وبدء إجراءات توقيع العقود.