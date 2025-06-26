الطاقة الذرية: إيران كان لديها ما يكفى من المواد لإنتاج نحو 12 قنبلة نووية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 يونيو 2025 09:35 مساءً - أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسى، فى مقابلة مع إذاعة فرنسا، أن إيران كان لديها ما يكفى من المواد لإنتاج نحو 12 قنبلة نووية.

وذكر جروسى للإذاعة الفرنسية أن أجهزة الطرد المركزى فى موقع فوردو الإيرانى لم تعد صالحة للعمل.

وأشار مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن إيران لا تمتلك أسلحة نووية لكنها تمتلك مواد كافية لصنعها، لافتا إلى أن إيران لا تمتلك أسلحة نووية لكنها تمتلك مواد كافية لصنعها.

وقال جروسى فى تصريحاته، إنه تم تدمير برنامج إيران النووى مبالغ فيه لكنه تعرض لأضرار جسيمة.

وختم جروسى: " هناك توتر مع إيران حاليا وهناك أصوات سياسية فى إيران تعتقد أن الوكالة لم تكن محايدة".