نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمناسبة العام الهجري الجديد.. الأوقاف تعلن توزيع (٥٠) طنًّا من لحوم أضاحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وزعت وزارة الأوقاف بمناسبة العام الهجري الجديد وفي إطار الدور الاجتماعي للوزارة، وإسهامها في خدمة المجتمع، (٥٠) طنًّا من لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية ومن خلال مشروع لحوم صكوك أضاحي الأوقاف.

ويتم التوزيع بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية، ومن خلال قوائم المستفيدين المعتمدة لدى وزارة التضامن الاجتماعي.

وسيتم التوزيع تباعًا على المديريات الإقليمية على مستوى الجمهورية كما يُعلن عنه على موقع الوزارة.