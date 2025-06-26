نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتفقد كوبري مزلقان أبو النمرس وطريق جسر المنوات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مشروع إنشاء كوبري أعلى مزلقان أبو النمرس بطريق مصر -أسيوط بمركز ومدينة أبو النمرس، نظرًا لأهميته الكبيرة في حل الاختناقات المرورية، وذلك في إطار خطة الدولة لإنشاء كباري مشاة تسهّل عبور المواطنين أعلى خطوط السكك الحديدية في مسار آمن، بما يسهم في الحد من الحوادث والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وخلال جولته، شدد المحافظ على ضرورة الإسراع في الانتهاء من أعمال تركيب الفواصل العرضية للكوبري، واستكمال الأعمال المتبقية لدخوله الخدمة في أقرب وقت، لما يمثله المشروع من نقطة تحول كبيرة في تحقيق السيولة المرورية وتسهيل عبور المواطنين للمزلقان في حرم آمن.

وأكد المهندس عادل النجار أن المحافظة تعمل على تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية التي تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة في المناطق ذات الكثافة المرورية العالية، مشيرًا إلى أن المشروعات الجارية تسهم في تيسير حركة التنقل وتحقيق نقلة نوعية في شبكات الطرق والمحاور.

كما تفقد محافظ الجيزة طريق جسر المنوات بمدينة الحوامدية، حيث أوضح أن هناك دراسة جارية لتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف الطريق بطول 2 كم ومتوسط عرض 20 مترًا، وذلك لما للطريق من أهمية بالغة، كونه يربط مدينة الحوامدية داخليًّا بمركزي أبو النمرس والبدرشين.

وأشار المحافظ إلى أن الطريق يُعد محورًا موازيًا لطريق مصر-أسوان الزراعي، ويعتبر حلقة وصل مع طريق المريوطية، ما يجعله أحد المحاور الرئيسية التي تخدم قطاعًا كبيرًا من المواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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