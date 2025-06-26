نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العراق يشارك في الاجتماع الاستشاري الرابع لتنسيق مبادرات السلام والجهود في السودان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك السفير د. قحطان طه الجنابي، سفير جمهورية العراق في القاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، في الاجتماع الخاص بالصراع في السودان الذي يرعاه الاتحاد الاوربي في مقره في بروكسل وبمشاركة عدة منظمات دولية ومُمثلي الدول الفاعلة وذات العلاقة بموضوع السودان.

وألقى السفير كلمةً خلال الجلسة الافتتاحية، نيابة عن المجموعة العربية، بصفة العراق يترأس المجموعة العربية على مستوى القمة في دورتها الحالية (34)، أكد فيها على دعم المجموعة العربية الكامل للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار في السودان، وأكد بشكل خاص دعم العراق لأهمية تنسيق الجهود لإنهاء النزاع، مشيدًا بالدور العربي المشترك لأنهاء الصراع، ولا سيما من قبل رئاسة القمة العربية الحالية ممثلة بجمهورية العراق.

فضلا عن مناقشة سبل تحقيق وقف التصعيد وتعزيز الحوار المدني والسياسي، إلى جانب ضرورة الوصول الإنساني واحترام القانون الدولي الإنساني، وضرورة التحرك الجماعي والمنسق لوقف إطلاق النار في السودان، واستعادة المسار نحو انتقال مدني، ومعالجة مستقبل السكان المتأثرين بالحرب.