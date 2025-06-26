الرياض - كتبت رنا صلاح - شهِد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجري الجديد، والذي أُقيم بمسجد الإمام الحسين – رضي الله عنه – بحضور نخبة من الشخصيات الدينية والوطنية، وشارك في الفعالية الدكتور إبراهيم صابر خليل محافظ القاهرة نائبًا عن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وزير الأوقاف يشهد احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجري الجديد بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه

والأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر؛ وسماحة الشريف السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف،وسماحة الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية،والدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية نائبًا عن فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية؛ والأستاذ الدكتور محمد عبد الدايم الجندي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية.

والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية السابق؛ والقنصل محمد نور سالم نائبًا عن سفير جمهورية إندونيسيا؛ وسعادة السفير محمد آيت وعلي سفير المملكة المغربية في القاهرة،وسعادة السفير محمد تريد سفيان سفير ماليزيا في القاهرة،والسيد كوجي أحمد نائبًا عن سفير كازاخستان بالقاهرة، والدكتور محمد مصطفى الياقوتي وزير أوقاف السودان الأسبق، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الأوقاف وكوكبة من العلماء والمفكرين.

واستُهل الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها القارئ الطبيب الدكتور أحمد نعينع، في أجواء إيمانية عامرة بالخشوع والتدبر، وألقى الأستاذ الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية كلمة تناول فيها الدروس المستفادة من الهجرة النبوية المشرفة.

مشددًا على أن الهجرة النبوية ترتبط بالأوطان ارتباطًا لا يقبل الفصل، وخروج الإنسان من وطنه كخروج روحه من جسده، ولهذا كان حزن النبي – صلى الله عليه وسلم – عند خروجه من مكة عظيمًا، فقد قال وهو يغادرها: «والله إنكِ لأحبُّ أرض الله إليَّ، ولولا أن قومكِ أخرجوني منكِ ما خرجتُ».

وهذا يدل على عمق الانتماء للوطن، وأن فراقه ليس بالأمر الهيِّن حتى وإن كان في سبيل الله، فالهجرة لم تكن تخليًا عن الوطن، بل كانت انتقالًا لبناء مجتمع جديد يقوم على الإيمان والحرية والعدل، مع بقاء الشوق والحنين إلى الديار، وتوجه فضيلته في نهاية كلمته إلى الله عز وجلّ بالدعاء أن يحفظ مصر ورئيسها وجيشها وشعبها، ويجمع شملنا ويوفقنا جميعًا لمن يحب ويرضى.

وفي كلمته، أشاد الأستاذ الدكتور علاء جانب عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، بوزارة الأوقاف ووزيرها الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، موضحًا أنه يكفي أن نتأمل هذا التميز الفريد في أعمال التجديد المعماري التي نفذتها وزارة الأوقاف بالتعاون مع رئاسة الجمهورية في مراقد آل البيت رضي الله عنهم، حيث حملت هذه الجهود طابعًا استثنائيًّا يعكس عمق التقدير لعظمة المكان، وعلو منزلة من شُيِّدت لهم تلك المراقد المباركة.

وجدير بالذكر أن وزارة الأوقاف تستمر في مسارها التطويري غير المسبوق على مستويات متعددة، وعلى رأسها تجديد الخطاب الديني المستنير القائم على فهم واعٍ ودقيق لنصوص الشريعة، والتفاعل الإيجابي مع مقاصدها الكبرى، وذلك الخطاب الذي تتبناه الوزارة يمثل نقلة نوعية تؤهله لأن يخاطب العالم كله بمختلف لغاته من خلال أدوات العصر الحديثة ووسائل التواصل المعاصرة.

مع التأكيد على مساعي معالي الوزير وطموحات الوزارة إلى تحمل هذه المسؤولية التاريخية والإنسانية بكل صدق وإخلاص، وفاءً لأمانة الدين، وولاءً للوطن، لاسيما في هذه الأيام المباركة التي تُستنهض فيها الهمم وتُستعاد فيها القيم،؛ لتبقى مصر منارةً للعلم والدين، ورمزًا للسلام والرحمة في العالم أجمع.

واختتم الاحتفال بابتهال ديني من المبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السوهاجي، وسط تفاعل روحي من الحضور في هذه المناسبة الشريفة التي ترتبط بأذهان وعقول المسلمين في كل عام.

وفي ختام الحفل دعى وزير الأوقاف السادة الحضور إلى افتتاح المعرض الإلكتروني للهجرة النبوية، والذي ترعاه وزارة الأوقاف وينظمه اتحاد بشبابها، وهو عبارة عن معرض إلكتروني يعرض لأول مرة، يستعرض أحداث الهجرة المشرفة بتقنية إلكترونية متطورة، داعيًا المولى سبحانه أن يحفظ أرض الكنانة مصر وشعبها وجيشها ورئيسها، وأن يحفظ بلادنا كلها، وأن يطفئ الله نيران الحروب والفتن، وأن يحفظ الله أهلنا في فلسطين وغزة، وأن يبسط الله بساط الرخاء والأمان والسعة على أرض الكنانة مصر.