نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان أسماء ومواعيد الاختبار الشفهي للمتقدمين لدورة إعداد الخطباء والواعظات (المجموعة الثانية) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن نشر أسماء ومواعيد الاختبار الشفوي للمتقدمين للدورة الثانية لإعداد الخطباء والواعظات (المجموعة الثانية) 2024 - 2025، من خريجي جامعة الأزهر أقسام الدعوة أو أصول الدين أو الشريعة الإسلامية أو اللغة العربية أو اللغات والترجمة أو الإعلام، أو من أي من أقسام الشريعة الإسلامية أو الدراسات الإسلامية أو اللغة العربية من جميع الجامعات المصرية المعتمدة من وزارة التعليم العالي، وذلك بمسجد النور بالعباسية في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا.

يذكر بأنه لن يُسمح بدخول الاختبار إلا بإحضار صورة الرقم القومي، وصورة من المؤهل الأصلي والمؤهل الأعلى إن وجد مع الاطلاع على الأصل، وصورة شخصية حديثة، ومن يتخلف عن الحضور في الموعد المحدد يُعدُّ معتذرًا.