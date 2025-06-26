القبض على مرتكبى واقعة إطلاق أعيرة نارية بطريقة عشوائية على أحد الكبارى بالقليوبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 يونيو 2025 03:36 مساءً -

فى إطار كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى، يظهر خلاله 3 أشخاص حال قيامهم بإطلاق أعيرة نارية بطريقة عشوائية على أحد الكبارى بالقليوبية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأنه بتاريخ 17 الجارى حدثت مشاجرة بين كلٍ من طرف أول، شخصين، وطرف ثان 3 أشخاص، الظاهرين بمقطع الفيديو، جميعهم من العناصر الجنائية مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، لخلاف بينهم، تبادلوا خلالها إطلاق أعيرة نارية على بعضهم ولاذوا بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم 4 فرد محلى المستخدمة فى الواقعة، كمية لمخدر الهيروين بقصد الإتجار.

بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.