ضبط عنصر جنائى بالقليوبية يجلب المواد الكميائية المستخدمة فى تصنيع مخدر "الميفدرون "

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 يونيو 2025 03:36 مساءً - فى إطار مكافحة جرائم جلب المواد المخدرة وملاحقة وضبط القائمين على ترويجها، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام عنصر جنائى بمحاولة جلب كمية من المواد الكميائية المستخدمة فى تصنيع مخدر "الميفدرون" وإستخدامه شقة سكنه بالقليوبية، كمعمل لخلط وتهيئة تلك المواد تمهيداً للإتجار به.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته 53 كيلو جرام لمخدر الميفدرون، الأدوات والأجهزة والمواد الكميائية المستخدمة فى خلط وتهيئة المواد المخدرة، ومبالغ مالية عملات "محلية أجنبية".

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (4 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.