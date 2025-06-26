الرياض - كتبت رنا صلاح - بدأت مؤشرات تنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 تتضح تدريجياً في بعض المحافظات المصرية، حيث ظهرت اختلافات بارزة في درجات القبول بين المدارس الحكومية والخاصة. هذا المشهد وضع أولياء الأمور في مواجهة سؤال محير: إلى أي مدرسة يمكن قبول أبنائهم؟ وما الأسس الأنسب للاختيار؟

«الناس كلها بتسأل».. تنسيق الثانوية العامة 2025 يكشف الحد الأدنى للقبول في المدارس الحكومية والخاصة

حتى الآن، أعلنت ثلاث محافظات رسمياً عن الحد الأدنى للالتحاق بالصف الأول الثانوي للعام 2025/2026، مع شرح واضح للفروق بين المدارس الحكومية، والمدارس الخاصة، ومدارس الخدمات المسائية.

في محافظة دمياط، صادق المحافظ الدكتور أيمن الشهابي على تحديد 230 درجة كحد أدنى للالتحاق بالمدارس الثانوية العامة الحكومية، بينما تم تحديد 210 درجات لصفوف الخدمات. وهناك ميزة للطلاب الذين حصلوا على 275 درجة أو أكثر؛ حيث تمنحهم هذه الدرجات حرية اختيار المدرسة بغض النظر عن نطاقهم الجغرافي.

أما في الغربية، أوضح اللواء أشرف الجندي تفاصيل الدرجات المطلوبة لكل نوع من المدارس؛ إذ يستلزم دخول الثانوي العام 230 درجة، بينما يسمح لطلاب الخدمات المسائية بالتقديم من مجموع 190 درجة. وبالنسبة للمدارس الثانوية الخاصة، فقد بدأ الحد الأدنى من 165 درجة، وتنخفض إلى 150 درجة فقط في المدارس الفندقية الخاصة. هذا التباين الكبير في درجات القبول بين المدارس الحكومية والخاصة يعكس فجوة واضحة، لكنه في نفس الوقت يمنح فرصة جديدة للطلاب الذين لم يحصلوا على مجموع كبير.

وفي بورسعيد، قرر المحافظ أن يكون الحد الأدنى للثانوي العام الحكومي 244 درجة، ليعد الأعلى حتى الآن بين المحافظات المعلنة، علماً بأن نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية بالمحافظة بلغت 85%.

عند النظر إلى مقارنة الدرجات المطلوبة، نجد أن المدارس الحكومية تشترط مجموعاً يتراوح بين 230 و244 درجة، بينما تنخفض الدرجات المطلوبة للمدارس الخاصة، حيث تبدأ من 165 درجة وتصل في بعض الحالات إلى 190 درجة كحد أقصى. أما مدارس الخدمات المسائية فتقبل طلاباً من 190 درجة في بعض المحافظات، والمدارس الفندقية الخاصة تقبل بدءاً من 150 درجة فقط. هذا التوزيع يُبرز الدور البديل للمدارس الخاصة أمام الطلاب الذين لم يتمكنوا من دخول المدارس الحكومية، بالإضافة إلى تنوع التخصصات الفنية والتجارية والفندقية التي توفرها وتفتح أمامهم مسارات مهنية مستقبلية.

ويرجع سبب الفرق الكبير في تنسيق القبول بين المدارس الحكومية والخاصة إلى عدة عوامل من بينها كثافة الفصول في المدارس، الإقبال الشديد على التعليم الحكومي الذي يُعتبر الخيار الأكثر طلباً، توافر أماكن شاغرة في المدارس الخاصة وقلة الإقبال عليها نسبياً، وكذلك سياسة الحكومة في توزيع أعداد الطلاب للتقليل من الزحام على المدارس الحكومية.

ويحذر الخبراء من التسرع في اتخاذ قرار اختيار المدرسة، مشددين على أهمية النظر في عدة أمور من بينها ميول الطالب الأكاديمية والمهنية، قدرته على استكمال الدراسة في المسار المطلوب، جودة التعليم والخدمات المقدمة في المدرسة، موقع المدرسة وبعدها عن المنزل، وأخيراً الفرص الوظيفية أو التعليمية التي قد تتيحها المدرسة مستقبلاً بعد الانتهاء من الدراسة الثانوية.

في نهاية المطاف، يُظهر تنسيق الثانوية العامة لعام 2025 وجود فروق جلية في درجات القبول بين المدارس بأنواعها المختلفة، وهو ما يخلق مساحة أوسع أمام الأسر لاختيار الأفضل لأبنائهم وفقاً لإمكاناتهم ورغباتهم والظروف المحيطة بهم. ومع استمرار إعلان المحافظات تدريجياً عن الحد الأدنى للقبول، تبرز أهمية متابعة التحديثات بشكل دقيق، مع تقييم كافة الخيارات المتاحة بعيداً عن الضغوط المجتمعية والصورة التقليدية للتعليم العام.