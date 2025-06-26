على طريقة الأهلي والزمالك.. النصر يرفض التخلص من بروزوفيتش خوفًا من الهلال

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 يونيو 2025 02:25 مساءً - رفض نادي النصر السعودي الموافقة على طلب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي بفسخ التعاقد والرحيل عن صفوف "العالمي" خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن نادي الشباب أبدى رغبته في التعاقد مع مارسيلو بروزوفيتش لمدة موسم على سبيل الإعارة، وهو العرض الذي قوبل بالرفض من اللاعب الكرواتي.

وأضافت الصحيفة أن مارسيلو بروزوفيتش يرغب في الانتقال لصفوف الهلال الموسم المقبل، لاسيما بعد تعاقد "الأزرق" مع سيموني إنزاجي المدير الفني السابق لنادي إنتر ميلان الإيطالي، لتولي تدريب الفريق.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة النصر رفضت الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش ومنحه مخالصة مالية خوفاً من انتقاله إلى الغريم التقليدي الهلال، على الرغم من إصرار اللاعب الكرواتي على ذلك.

ويرغب بروزوفيتش في العمل مجددًا تحت قيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني الجديد للهلال، والذي سبق أن أشرف عليه خلال فترة تواجده في إنتر ميلان، ويضعه ضمن أولوياته لتدعيم التشكيلة الزرقاء الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن بروزوفيتش انضم إلى النصر في صيف 2023، قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي، بعقد يمتد حتى نهاية يونيو 2026.

وكان مسئولو النادى الأهلى وضعوا خطة لتحصين أحمد عبد القادر لاعب الفريق والعائد من الإعارة إلى نادي قطر القطري، خشية من رحيل اللاعب بشكل مجاني، حال عدم قيده في قائمة الموسم الجديد أو فشل انتقاله لأي نادٍ آخر.

ويعمل مسئولو النادي الأهلي على توفير عروض محلية أو خارجية للاعب الذي يتربط بعقد ممتد مع القلعة الحمراء، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، لمنع انتقاله لأي نادٍ آخر في الصيف الحالي بالمجان حال عدم قيده.

ويخطط مسئولو النادي الأهلي لقيد عبد القادر في قائمة الفريق الثانية تحضيرا للموسم الجديد، حال فشل انتقاله لأي نادي آخر، أو عدم قبول اللاعب بالعروض المقدمة للحصول على خدماته في الميركاتو الحالي، حال أصر على تحديد وجهته القادمة بنفسه.

ويملك أحمد عبد القادر عرضا من نادي الزمالك للتعاقد معه في صفقة انتقال حر، حال الرحيل المجاني عن الأهلي، والحصول على عقد مالي كبير نظير الانضمام المجاني، ولكن يعمل مسئولو القلعة الحمراء على إفساد تلك المخطط وتحصين اللاعب من الإغراءات البيضاء.