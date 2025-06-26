جدول امتحانات الثانوية العامة 2025.. تنتهى 10 يوليو المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 يونيو 2025 02:25 مساءً - أدى طلاب الثانوية العامة 2025، امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وتضمنت التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء واللغة الأجنبية الثانية لطلاب النظام الجديد، كما أدى الطلاب امتحان اللغة العربية والفيزياء والتاريخ فى المواد المضافة للمجموع.

ووفقا لجدول ثانويه عامه 2025، يتبقى للطلاب امتحانات أيام الأحد 29 يونيو فى اللغة الأجنبية الأولى والخميس 3 يوليو 2025 الكيمياء والجغرافيا والأحد 6 يوليو 2025 الرياضيات البحتة، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية والإحصاء والأحياء.

ويبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام 768 ألفا و353 طالبا يؤدون الامتحانات بالنظام الجديد و45 ألفا و522 طالبا بالنظام القديم، كما يبلغ عدد اللجان الامتحانية 1973 لجنة، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون و6 لجان بالمستشفيات و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، ويبلغ عدد الملاحظين 120232 وعدد اللجان الكلية 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية.