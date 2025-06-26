نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولياء أمور مصر: شكاوي كثيرة من صعوبة امتحاني الفيزياء والتاريخ بالثانوية العامة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - رصدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، آراء الطلاب وأولياء الأمور بشأن سير امتحانات الثانوية العامة 2025 التي انطلقت يوم 15 يونيو الجاري بالمواد غير المضافة للمجموع، مؤكدة وجود شكاوى واضحة من صعوبة بعض المواد الأساسية.

وأوضحت الحزاوي أن طلاب شعبة العلمي اشتكوا من صعوبة امتحان مادة الفيزياء، واصفينه بأنه "طويل ومرهق ويحتاج إلى وقت أطول"، كما أشار عدد كبير من الطلاب إلى أن الامتحان لا يتيح فرصة للمراجعة، واعتبروه بمثابة "فرد عضلات" أكثر من كونه اختبارًا يقيس الفهم الحقيقي للمادة.

وفي السياق ذاته، أعرب طلاب الشعبة الأدبية عن استيائهم من امتحان مادة التاريخ، حيث وصفوه بأنه "جاء في مستوى فوق المتوسط ويحتاج إلى تفكير وتحليل أكثر من الحفظ المباشر"، ما تسبب في حالة من القلق بين الطلاب وأولياء الأمور.

واختتمت الحزاوي حديثها بتوجيه الشكر لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على إصدار توجيه واضح بتنظيم دخول الطلاب إلى اللجان بدءًا من الساعة الثامنة والنصف صباحًا، لضمان الانتهاء من إجراءات التفتيش الأمني، وتوزيع أوراق الإجابة في تمام التاسعة إلا عشر دقائق، بما يسمح للطلاب بتسجيل بياناتهم بدقة، ثم توزيع أوراق الأسئلة في تمام التاسعة صباحًا دون تأخير.

وفي سياق متصل، تداولت بعض جروبات الغش الإلكتروني على تطبيق "تليجرام" صورًا يُزعم أنها لأسئلة امتحاني الفيزياء والتاريخ قبل موعد بدء اللجان، ما أثار جدلًا واسعًا.

إلا أن وزارة التربية والتعليم نفت بشكل قاطع صحة هذه المزاعم، مؤكدة أن الامتحانات مؤمنة بالكامل من الطباعة حتى الوصول إلى لجان الامتحان.

وأكدت غرفة العمليات المركزية بالوزارة أن فرق الرصد تتابع على مدار الساعة جميع ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات المغلقة، وتعمل حاليًا على التحقق من صحة الصور المنتشرة للتأكد مما إذا كانت جزءًا من الامتحان الفعلي، مشددة على أن أي محاولة لتسريب أو تداول الأسئلة ستُواجه بإجراءات حاسمة.

من جانبه، أوضح خالد عبد الحكم، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2025، أن جميع مراحل الامتحانات مؤمنة تأمينًا كاملًا، بدءًا من طباعة الأسئلة وحتى تسليم كراسات الإجابة، مشيرًا إلى أن الوزارة اتخذت تدابير إضافية هذا العام، من بينها إعادة توزيع بعض رؤساء اللجان بشكل سري لضمان النزاهة ومنع أي تسريبات محتملة، دون الإعلان عن الأسماء أو تفاصيل هذه التحركات.

وفي إطار ذلك، شدد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة التزام جميع اللجان بالتعليمات المنظمة لضمان سير الامتحانات في مناخ عادل، مؤكدًا أن أي محاولات للإخلال بالنظام أو خرق القواعد داخل اللجان سيتم التعامل معها فورًا وبمنتهى الحزم.