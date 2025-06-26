نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الثانوية العامة.. تباين أراء طلاب علمي عن امتحان الفيزياء.. والأدبي:" التاريخ صعب وفيه تريكات كتير" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى طلاب الثانوية العامة 2025 (النظامين الجديد والقديم)، منذ قليل، من أداء امتحان الدور الأول في مادة الفيزياء لشعبة العلوم والرياضيات، ومادة التاريخ للشعبة الأدبية.

ومن أمام مدرسة الشيماء الثانوية بنات بالمعادي، أكد بعض طلاب الشعبة العلمية أن امتحان الفيزياء جاء صعب وبه أكثر من سؤال يحتاج الطالب الفوق المتفوق.

وأشار الطلاب إلى أن الصعوبات في الفيزياء جاءت في المسائل والمقالي، مؤكدين أن الامتحان يحتاج وقت أكثر من 3 ساعات.

ويخالفهم في الرأي بعض طلاب آخرين بالشعبة العلمية، حيث أكدوا أن امتحان الفيزياء كان في مستوى الطالب المتوسط ويحتاج للطالب المذاكرة جيدا، وإنما ليس في غاية الصعوبة.

بينما قال طلاب الشعبة الأدبية أن امتحان التاريخ جاءت بعض أسئلة صعبة ووصفها الطلاب:" التريكات التعجيزية".

وأكد طلاب الشعبة الأدبية أن هناك تشابه في بعض إجابات امتحان التاريخ مما حير الطلاب داخل اللجان.

وكان أدى أول أمس طلاب الثانوية العامة (النظام القديم) بالشعبتين الأدبية والعلمية، وعددهم (13285) طالبًا/ طالبة، امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة 2024 / 2025 في مادة اللغة الأجنبية الثانية، كما أدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) وعددهم (1650) اختبار مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)،وذلك أمام (16) لجنة، كما أدى عدد (295) طالبًا/ طالبة من مدارس المكفوفين (النظام الجديد والقديم) امتحان مادة اللغة العربية (ورقة ثانية) أمام (26) لجنة.

وقد حرص محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على متابعة امتحانات الثانوية العامة من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، للاطمئنان على تطبيق جميع الإجراءات والتعليمات المتعلقة بمنظومة الامتحانات؛ وذلك لضمان سير امتحانات الثانوية العامة بشكل منضبط.

كما حرص الوزير قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، ووصول أوراق الأسئلة إلى جميع مديريات التربية والتعليم.

ووجه محمد عبد اللطيف، مديري المديريات التعليمية، بتحويل الطالب الذي يتم ضبطه في حالة غش أثناء أداء الامتحان، إلى لجنة خاصة لاستكمال الامتحانات بها، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على ضمان نزاهة وشفافية سير العملية الامتحانية، وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.