رسميًا.. صرف معاشات يوليو 2025 بالزيادة الجديدة 15% بدءًا من أول الشهر

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رسميًا عن موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025، بعد تطبيق الزيادة الجديدة بنسبة 15%، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تأتي ضمن حزمة من الإجراءات الاجتماعية لدعم المواطنين من أصحاب الدخول الثابتة، وتعزيز الحماية الاجتماعية.

ومن المقرر أن يبدأ صرف المعاشات بالزيادة الجديدة اعتبارًا من الثلاثاء 1 يوليو 2025، لكافة المستحقين من أصحاب المعاشات والمستفيدين منها، ممن كانوا يتقاضون المعاش قبل هذا التاريخ.

تفاصيل زيادة المعاشات الجديدة يوليو 2025

بموجب القرار الرئاسي، ستتم زيادة قيمة المعاشات بنسبة 15%، ابتداءً من أول يوليو المقبل.

وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الزيادة ستطبق على جميع المعاشات المستحقة حتى 30 يونيو 2025.

وأشار إلى أن:

الحد الأقصى للزيادة يبلغ 2175 جنيهًا.

عدد المستفيدين من الزيادة يصل إلى 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين.

تكلفة الزيادة تُقدّر بنحو 70 مليار جنيه سنويًا.

نص قانوني يدعم الزيادة السنوية

تأتي هذه الزيادة وفقًا للمادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية المصري رقم 148 لسنة 2019، التي تنص على زيادة سنوية للمعاشات لا تتجاوز 15%، مع بداية كل عام مالي، إذا سمحت الموارد المالية للهيئة بذلك.

وتُعد هذه الزيادة جزءًا من الحزمة الاجتماعية التي أقرها الرئيس السيسي مؤخرًا، ضمن استراتيجية الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل.

أماكن صرف المعاشات في يوليو 2025

وفرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة منافذ لصرف المعاشات لتسهيل العملية على المواطنين، وتشمل:

مكاتب البريد المصري في جميع المحافظات.

ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك.

منافذ فوري المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

بطاقات ميزة البنكية التي يمكن استخدامها في عمليات السحب والشراء.

خطوات الاستعلام عن المعاش وقيمته بعد الزيادة

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة المعاش الجديدة بعد الزيادة من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر الرابط:

