نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الوزراء: مصر تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر.. طفرة في الإنتاج وتراجع كبير في الواردات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن مصر على مشارف تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، بعد جهود متواصلة لتعزيز زراعة المحاصيل السكرية وتطوير الصناعات المرتبطة بها، في إطار خطة وطنية طموحة تستهدف تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

ونشر المركز عددًا من الإنفوجرافات عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، سلّط من خلالها الضوء على أبرز مؤشرات النمو في قطاع السكر، سواء من حيث المساحات المزروعة، حجم الإنتاج، أو التوسعات الصناعية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة.

زيادة قياسية في زراعة بنجر السكر وإنتاج غير مسبوق

حسب البيانات الرسمية، ارتفعت مساحة الأراضي المزروعة ببنجر السكر بنسبة 25% خلال عام 2024/2025، لتصل إلى 750 ألف فدان، مقارنة بـ 600 ألف فدان في الموسم السابق، بإنتاج متوقع يبلغ 2.5 مليون طن مقابل 1.5 مليون طن في العام الماضي.

كما شهد إنتاج السكر في مصر قفزة كبيرة، حيث بلغ 2.6 مليون طن في عام 2025، للمرة الأولى في تاريخ البلاد، مقارنة بـ 2.3 مليون طن فقط في عام 2014، مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى 2.9 مليون طن بحلول عام 2026.

انخفاض كبير في واردات السكر الخام وتراجع الفاتورة الدولارية

أظهرت الإحصاءات تراجعًا ملحوظًا في واردات السكر الخام بنسبة 54.5% خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغت الواردات نحو 111.1 مليون دولار فقط خلال الفترة من يناير إلى مارس، مقارنة بـ 244.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2024، وهو ما يعكس تحسنًا كبيرًا في القدرة الإنتاجية المحلية.

نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من السكر بداية 2026

أكدت الحكومة أن نسبة الاكتفاء الذاتي من السكر بلغت 81% حتى مارس 2025، مشيرة إلى أن مصر لن تحتاج لاستيراد السكر اعتبارًا من مطلع عام 2026، مع توفر أرصدة تموينية تكفي لمدة 13 شهرًا، مما يُسهم في استقرار الأسواق وأسعار السلع الاستراتيجية.

مشروعات ومصانع ضخمة تدعم الإنتاج المحلي للسكر

استعرضت الإنفوجرافات عددًا من أبرز المصانع العاملة في إنتاج سكر البنجر، والتي تشمل:

مصنع "القناة للسكر": أكبر مصنع في العالم بخط إنتاج واحد، بطاقة إنتاجية أولية 350 ألف طن سنويًا، مع خطة للوصول إلى 750 ألف طن في عام 2026.

مصنع "الشرقية" بالصالحية الجديدة: بطاقة إنتاجية 240 ألف طن من السكر الأبيض.

رفع كفاءة مصنع "الدلتا للسكر": من 14 ألف طن إلى 21 ألف طن بنجر يوميًا.

مجلس الوزراء: مصر تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر.. طفرة في الإنتاج وتراجع كبير في الواردات

مجلس الوزراء: مصر تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر.. طفرة في الإنتاج وتراجع كبير في الواردات

مجلس الوزراء: مصر تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر.. طفرة في الإنتاج وتراجع كبير في الواردات

دعم حكومي غير مسبوق لمحاصيل قصب السكر وتطوير الشتلات

وفيما يتعلق بمحصول قصب السكر، يجري العمل على إنشاء محطات متطورة لإنتاج الشتلات لزيادة الإنتاج، أبرزها:

محطة شتلات "وادي الصعايدة": بطاقة إنتاجية تبلغ 160 مليون شتلة ربيعي وخريفي.

محطة شتلات "كوم أمبو": بطاقة تصل إلى 30 مليون شتلة.

حوافز مالية وأسعار تشجيعية للمزارعين خلال موسم 2025

خصصت الدولة ما يقرب من:

16 مليار جنيه لشراء القصب خلال عام 2025.

7 مليارات جنيه تكلفة للعمليات الصناعية.

كما تم تحديد سعر استرشادي لتوريد:

طن القصب بـ 2500 جنيه.

طن بنجر السكر بـ 2400 جنيه عند درجة حلاوة 16%.

بالإضافة إلى: