السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد 1447 هـ

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أحمد جودة - القاهرة - تقدّمت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات إلى الشعب المصري والأمة الإسلامية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1447 هـ، داعيةً الله أن يكون عامًا مليئًا بالسلام والاستقرار والخير لمصر ولجميع الشعوب الإسلامية.

دعاء بالخير والبركة في رسالة السيدة الأولى على "فيس بوك"

وكتبت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك": "نسأل الله أن يُعيدها علينا جميعًا بالخير واليُمن والبركات، وأن تكون سنة هجرية جديدة ملؤها الطمأنينة والاستقرار، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء".

وتفاعل المتابعون مع المنشور، معربين عن امتنانهم لرسالة التهنئة، ومشاركين الدعاء بأن يكون العام الجديد بداية خير وأمان لمصر وسائر بلاد المسلمين.

مناسبة دينية وروحية تعيد التأمل في معاني الهجرة

تأتي تهنئة السيدة الأولى في مناسبة دينية عظيمة، يحتفي بها المسلمون حول العالم، مستلهمين من ذكرى الهجرة النبوية الشريفة قيم التضحية، والثبات، والانطلاقة نحو بناء مجتمع قائم على العدالة والسلام.