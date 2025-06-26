نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي يهنئ الأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد: الهجرة النبوية نبراس نهتدي به لبناء وطن ينعم بالسلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدّم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بخالص التهاني إلى الشعب المصري العظيم، وكافة الشعوب العربية والإسلامية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1447، مؤكدًا أهمية استلهام الدروس العظيمة من الهجرة النبوية في بناء الأوطان وتحقيق الاستقرار.

وجاءت تهنئة الرئيس السيسي من خلال منشور رسمي عبر صفحاته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال:

"ستظل الهجرة النبوية الشريفة رمزًا خالدًا للاجتهاد والصبر والتضحية بالغالي والنفيس من أجل الحق، ونبراسًا نهتدي به في مسيرتنا نحو بناء وطن متقدم، ينعم بالسلام والاستقرار".

وشدد الرئيس في كلمته على أن هذه الذكرى العطرة تُعد مصدر إلهام للأجيال المتعاقبة، لما تحمله من قيم عظيمة في التضحية والصمود واليقين بنصر الله، داعيًا إلى الاقتداء بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واستلهام معاني الإخلاص والعمل من أجل رفعة الوطن.

وأضاف الرئيس السيسي:

"أسأل الله العلي القدير أن يحمل هذا العام لنا جميعًا الخير والبركات، وأن يُعيده علينا باليُمن والرخاء، وكل عام وأنتم بخير".