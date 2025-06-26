الرياض - كتبت رنا صلاح - لو عمرك فوق 40 عام.. مفاجأة سارة لهذه الفئات بعد قرار الحكومة | وتنفيذه في هذا الموعد في إطار جهود الدولة لضمان الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تتجه الحكومة المصرية نحو تنفيذ تعديلات قانونية تدريجية تهدف إلى رفع سن التقاعد ليصل إلى 65 عامًا بحلول عام 2040، في خطوة تهدف إلى معالجة العجز المالي وتعزيز العدالة بين الأجيال.

زيادة سن لو عمرك فوق 40 عام.. مفاجأة سارة لهذه الفئات بعد قرار الحكومة | وتنفيذه في هذا الموعد تدريجيًا

ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن تطبيق هذه الخطة سيكون بشكل تدريجي وليس دفعة واحدة، حيث تبدأ أولى مراحل رفع سن المعاش اعتبارًا من يوليو 2032 وفقًا للجدول التالي:

يوليو 2032: رفع سن التقاعد إلى 61 عامًا

يوليو 2034: زيادة السن إلى 62 عامًا

يوليو 2036: رفع سن المعاش إلى 63 عامًا

يوليو 2038: زيادة السن إلى 64 عامًا

يوليو 2040: الوصول إلى السن النهائي وهو 65 عامًا

وتهدف هذه التعديلات إلى تحقيق التوازن بين عدد الممولين (العاملين) والمستفيدين (أصحاب المعاشات)، بما يضمن انتظام صرف المعاشات دون تعثر ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة.

زيادة بنسبة 15% على المعاشات في يوليو 2025

وفي خبر يهم الملايين من أصحاب المعاشات، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن زيادة جديدة بنسبة 15% في المعاشات، من المقرر صرفها بداية من يوليو 2025، في إطار خطة الدولة لتحسين مستوى معيشة كبار السن وتخفيف تداعيات التضخم وارتفاع الأسعار.

كما أكدت الوزارة على استمرار جهودها لتطوير الخدمات، من خلال توسيع شبكة المكاتب البريدية في مختلف المحافظات، بهدف تسهيل إجراءات صرف المعاشات وتقليل التكدس داخل الفروع، بما يضمن خدمة أكثر كفاءة واحترامًا لكرامة وخصوصية المستحقين.