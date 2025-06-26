أخبار مصرية

محافظة الجيزة تزيل مغسلة وحجرة مقامة بالمخالفة على سور سنترال بولاق بشارع ناهيا

0 نشر
0 تبليغ

  • محافظة الجيزة تزيل مغسلة وحجرة مقامة بالمخالفة على سور سنترال بولاق بشارع ناهيا 1/2
  • محافظة الجيزة تزيل مغسلة وحجرة مقامة بالمخالفة على سور سنترال بولاق بشارع ناهيا 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تزيل مغسلة وحجرة مقامة بالمخالفة على سور سنترال بولاق بشارع ناهيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رئيس حي بولاق الدكرور بسرعة الاستجابة لشكوى أحد المواطنين بشأن وجود مغسلة وحجرة مقامة بالمخالفة على سور سنترال بولاق بشارع ناهيا وتتعدى على الطريق العام.

وقد تم على الفور إزالة المخالفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، وذلك في إطار توجيهات المحافظ بالتصدي لأوجه التعدي والإشغالات، والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع، وتحقيق الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.

وأكد محافظ الجيزة أن أجهزة المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تتعدى على أملاك الدولة، مشددًا على أن تطبيق القانون يأتي في إطار الحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون، وردع المخالفين، وفرض الانضباط في الشارع.

FB_IMG_1750921676117
FB_IMG_1750921676117
FB_IMG_1750921678116
FB_IMG_1750921678116
FB_IMG_1750921671446
FB_IMG_1750921671446
FB_IMG_1750921673556
FB_IMG_1750921673556
FB_IMG_1750921668988
FB_IMG_1750921668988
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا