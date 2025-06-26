نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تداول امتحان مادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة عبر صفحات السوشيال ميديا.. والتعليم تحقق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداولت صفحات السوشيال ميديا صور من أسئلة امتحان مادة الفيزياء، بعد بدء اللجان بنصف ساعة، في أيام اختبارات المواد التخصصية بماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025.



وزعمت صفحات السوشيال ميديا أنه نفس الامتحان الذي يؤديه الطلاب حاليا داخل اللجان.

من جانبه قال مصدر مسؤول بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، أنه جاري التأكد من صحة الأسئلة المتداولة على السوشيال هي نفس نفس الامتحان الذي يؤديه الطلاب حاليًا داخل اللجان ام لا.

وشدد المصدر أنه في حالة التأكد من صحة الأسئلة، سيتم تتبع مصدر تصويرها والوصول للمتسبب فيها ومعاقبته وتطبيق قانون الغش عليه.



ةيتابع وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف، غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة قبل انعقاد الامتحان بساعتين.

كما يتابع الوزير استلام صناديق الأسئلة وتوزيعها من مراكز التوزيع إلى لجان السير.

وشدد الوزير على توزيع كراسات الإجابات قبل بدء الامتحان بوقت كاف، حتي يستطيع الطلاب كتابة بياناتهم بوقت كافي ولا يتأثر الوقت المخصص للامتحان.

و بدأ طلاب الثانوية العامة 2025 (النظامين الجديد والقديم)، أداء امتحان الدور الأول في مادة الفيزياء لشعبة العلوم والرياضيات، ومادة التاريخ للشعبة الأدبية، صباح اليوم.

يؤدي طلاب مدارس المكفوفين (النظامين الجديد والقديم)، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى).

وكان أدى أول أمس طلاب الثانوية العامة (النظام القديم) بالشعبتين الأدبية والعلمية، وعددهم (13285) طالبًا/ طالبة، امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة 2024 / 2025 في مادة اللغة الأجنبية الثانية، كما أدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) وعددهم (1650) اختبار مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)،وذلك أمام (16) لجنة، كما أدى عدد (295) طالبًا/ طالبة من مدارس المكفوفين (النظام الجديد والقديم) امتحان مادة اللغة العربية (ورقة ثانية) أمام (26) لجنة.

وقد حرص محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على متابعة امتحانات الثانوية العامة من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، للاطمئنان على تطبيق جميع الإجراءات والتعليمات المتعلقة بمنظومة الامتحانات؛ وذلك لضمان سير امتحانات الثانوية العامة بشكل منضبط.

كما حرص الوزير قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، ووصول أوراق الأسئلة إلى جميع مديريات التربية والتعليم.

ووجه محمد عبد اللطيف، مديري المديريات التعليمية، بتحويل الطالب الذي يتم ضبطه في حالة غش أثناء أداء الامتحان، إلى لجنة خاصة لاستكمال الامتحانات بها، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على ضمان نزاهة وشفافية سير العملية الامتحانية، وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.