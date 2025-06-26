نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم العالي يهنئ منتسبي المجتمع الأكاديمي بالعام الهجري الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتقدم الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأسمى آيات التهاني إلى جميع منتسبي المجتمع الأكاديمي بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، من أعضاء هيئة التدريس، والجهاز الإداري، والطلاب، بمناسبة استقبال العام الهجري الجديد ١٤٤٧هـ.

وأعرب الوزير عن خالص تمنياته بأن يُعيد الله هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليُمن والبركات، وأن يكون عامًا تتجسد فيه قيم المحبة والتسامح والعطاء، متمنيًا دوام التوفيق والنجاح في مسيرة الارتقاء بالمنظومة الأكاديمية والبحثية في مصر.