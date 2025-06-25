محافظ شمال سيناء يعلن تعديل الحدود الإدارية مع محافظة بورسعيد وإعادة ضم قرية الأحرار للمحافظة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 يونيو 2025 07:35 مساءً - أعلن اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، اليوم الأربعاء ، عن تعديل الحدود الإدارية مع محافظة بورسعيد.

وأشار المحافظ إلي ضم الجزء الواقع شمال الطريق الدولي «القنطرة العريش»، من قرية الاحرار شامل الحيز العمراني للقرية وكافة الكتله السكنية إلي المحافظة وذلك من خلال محضر رسمي بإدارة المساحة العسكرية بتواجد كافة الاطراف من المحافظتين والجهات المعنيه الأخري .

وأكد المحافظ أن تعديل الحدود الإدارية مع محافظة بورسعيد لحل مشكلة المواطنين بقرية الاحرار وارجاع تبعية الجزء المستقطع من القرية شمال الطريق لتبعية محافظة شمال سيناء.

وكان جهاز مدينة شرق بورسعيد قد ضم الحزادؤدء الواقع غرب الطريق الدولي العريش القنطرة إلى تبعية الحدود الادارية لمدينة شرق بورسعيد الجديدة.. سلام مصر ، هي من القرى التابعة لمركز مدينة بئر العبد بشمال سيناء منذ بداية الثمانينيات.

وقد أعرب أهالي قرية الأحرار عن سعادتهم لعودة ولاية الجزء الغربي للقرية لولاية شمال سيناء، وقدموا الشكر إلى اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء الذي أولى طلبهم باعادة القرية لولاية المحافظة.

كما وجهوا الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على الإهتمام لمطالب ورغبة أهل قرية الأحرار بإعادة ولايتها لشمال سيناء.