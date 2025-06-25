نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل انطلاقه غدا.. مواصفات امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2025 لطلاب الشعبة العلمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد طلاب الثانوية العامة 2025 من الشعبة العلمية لخوض امتحان مادة الفيزياء غدًا الخميس الموافق 26 يونيو، وسط حالة من الترقب والقلق المشروع نظرًا لما تمثله المادة من تحدٍ كبير لقطاع واسع من الطلاب.

ويُعقد الامتحان وفقًا لنظام التقييم الجديد الذي يعتمد على قياس الفهم ومهارات التفكير العليا، مع مراعاة التدرج في مستويات الأسئلة.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواصفات الورقة الامتحانية الخاصة بمادة الفيزياء لهذا العام، حيث يتضمن الامتحان 46 سؤالًا، موزعة بين 44 سؤالًا من نوعية الاختيار من متعدد، وسؤالين من النوع المقالي، ليصبح إجمالي الدرجات 60 درجة، بواقع 56 درجة مخصصة للأسئلة الموضوعية (الاختيار من متعدد)، و4 درجات للأسئلة المقالية.

ويطبق هذا النظام على طلاب النظامين القديم والجديد في الثانوية العامة.

وأشارت الوزارة إلى أن توزيع الأسئلة يراعي الفروق الفردية بين الطلاب، حيث تم تخصيص نحو 70% من الأسئلة للمستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة، وهي النسبة الأكبر التي تعكس حرص الوزارة على منح الفرصة لغالبية الطلاب لتحقيق أداء جيد، في حين تم تخصيص 30% من الأسئلة لقياس مهارات التفكير العليا والمستويات المعرفية المتقدمة، بما يضمن التمييز بين مستويات الطلاب المختلفة.

ويعد هذا الامتحان من بين الامتحانات الأساسية التي تتطلب من الطلاب تركيزًا عاليًا وتدريبًا مكثفًا على حل المسائل التطبيقية والنماذج الاسترشادية، خاصة أن مادة الفيزياء تعتمد بدرجة كبيرة على الفهم العميق للقوانين وتطبيقاتها المتنوعة.

ومع اقتراب موعد الامتحان، تواصل الوزارة التأكيد على أهمية الالتزام بتعليمات اللجنة وتجنب حمل أي وسائل إلكترونية، لضمان سير الامتحان في أجواء هادئة ومنضبطة، ضمن جهودها لتأمين العملية الامتحانية بالكامل.



جدير بالذكر، أنه يؤدى طلاب الثانوية العامة غدا الخميس، (النظامين الجديد والقديم) امتحان الدور الأول في مادة الفيزياء لشعبة العلوم والرياضيات، ومادة التاريخ للشعبة الأدبية.

ويؤدي طلاب مدارس المكفوفين (النظامين الجديد والقديم) غدا، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى).

وأدى أمس طلاب الثانوية العامة (النظام القديم) بالشعبتين الأدبية والعلمية، وعددهم (13285) طالبًا/ طالبة، امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة 2024 / 2025 في مادة اللغة الأجنبية الثانية، كما أدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) وعددهم (1650) اختبار مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)،وذلك أمام (16) لجنة، كما أدى عدد (295) طالبًا/ طالبة من مدارس المكفوفين (النظام الجديد والقديم) امتحان مادة اللغة العربية (ورقة ثانية) أمام (26) لجنة.