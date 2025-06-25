نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولياء أمور مصر يناشدن "التعليم" بتنظيم دخول الطلاب وتعويضهم عن الوقت الضائع في امتحانات الثانوية العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ناشدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بإصدار توجيهات واضحة لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة، تتعلق بتنظيم عملية دخول الطلاب إلى اللجان الامتحانية قبل بدء الاختبار بوقت كافٍ لا يقل عن عشر دقائق، وذلك بما يتيح للطلاب تسجيل بياناتهم الشخصية ورقم جلوسهم على ورقة "البابل شيت" بهدوء وتركيز قبل تسلم كراسة الأسئلة.

وأكدت الحزاوي أن هناك شكاوى وردت من عدد من الطلاب بشأن ضيق الوقت المتاح لتسجيل البيانات، موضحة أن تظليل رقم الجلوس وتدوين البيانات بدقة يحتاج إلى وقت كافٍ لتفادي الوقوع في أخطاء قد تؤثر على تصحيح أوراق الإجابة.

كما شددت الحزاوي على أهمية أن يتلقى الطلاب تعويضًا مناسبًا في حال حدوث أي تأخير في توزيع كراسات الامتحان داخل اللجنة، داعية إلى التأكيد على رؤساء اللجان بضرورة تعويض الطلاب عن الوقت الضائع بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم.

ووجهت الحزاوي رسالة مباشرة إلى المراقبين داخل اللجان، حثّتهم فيها على ضرورة منح الطلاب كامل الوقت المخصص للإجابة دون تعجل في جمع الأوراق، وعدم التسبب في تشتيت الطلاب من خلال الأحاديث الجانبية أو التصرفات غير الضرورية داخل اللجنة.

كما طالبتهم بتقديم المساعدة للطلاب في حال واجهوا أي مشكلات طارئة خلال سير الامتحان.

وأضافت: "إذا وُجدت شبهة غش من أحد الطلاب، فيجب التعامل معها بحكمة دون إثارة توتر داخل اللجنة، حفاظًا على تركيز باقي الطلاب، فأنتم الأمانة والمسؤولية، ودوركم أساسي في تحقيق نزاهة العملية الامتحانية وضمان العدالة بين جميع الطلاب".

وفي سياق متصل، يؤدي طلاب الثانوية العامة، غدًا، امتحاني الفيزياء والتاريخ، بالرغم من كون اليوم عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية، حيث تُستكمل الامتحانات حسب الجدول الرسمي المُعلن.

ويخوض طلاب الشعبة العلمية (علوم ورياضيات) امتحان مادة الفيزياء، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ، وذلك لطلاب النظامين القديم والجديد على حد سواء.

ويتضمن امتحان الفيزياء 46 سؤالًا، منها سؤالان مقاليان و44 سؤال اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، توزَّع بواقع 56 درجة للأسئلة الموضوعية و4 درجات للأسئلة المقالية.

أما امتحان التاريخ، فيتكون أيضًا من 46 سؤالًا، تشمل سؤالين مقاليين و44 سؤال اختيار من متعدد، وتُحتسب بنفس عدد الدرجات والتوزيع كما في امتحان الفيزياء.

من جانبها، شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على رؤساء اللجان والمراقبين، ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الأمنية والتنظيمية، والتفتيش الدقيق قبل دخول الطلاب، والتصدي بحزم لأي محاولات غش أو تجاوز داخل اللجان، مع اتخاذ إجراءات صارمة وفورية بحق المخالفين.

وأكدت الوزارة أنه سيتم تحويل أي طالب يتم ضبطه في حالة غش داخل اللجنة إلى لجنة خاصة لاستكمال باقي الامتحانات بها، في إطار الحفاظ على نزاهة الامتحانات وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.