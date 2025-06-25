نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعامل مع 92 شكوي..محافظ الجيزة يتابع نتائج لقاءات المواطنين بالأحياء والمراكز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتائج لقاءات المواطنين التي عُقدت بأحياء العجوزة، وجنوب الجيزة، والعمرانية، والهرم، وإمبابة، والمنيرة الغربية، ومراكز ومدن منشأة القناطر، والعياط، والبدرشين، وذلك للوقوف على معدلات إنجاز الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن إجمالي عدد الشكاوى والطلبات التي تم عرضها خلال اللقاءات الجماهيرية التي عُقدت بالأحياء والمراكز بلغ 92 شكوى وطلبًا متنوعًا، تم التعامل الفوري مع عدد كبير منها، وجارٍ متابعة ما تبقّى بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة وتحقيق مطالب المواطنين، مشيرًا إلى أن تلك اللقاءات تمثل حلقة وصل مباشرة مع الأهالي وتُعد أحد أهم أدوات الاستماع لمشكلاتهم والعمل على تذليل العقبات أمامهم.

وقد جاءت أبرز الشكاوى المقدمة من المواطنين في حي إمبابة، تم مناقشة 10 طلبات تتعلق باستخراج نماذج التصالح، إزالة منشأة مخالفة، إزالة تعدٍّ على الطريق العام، ورفع مخلفات.

وفي حي العمرانية، تم عرض 4 شكاوى تتعلق بتسريع إجراءات التصالح ورفع الإشغالات إلى جانب عرض 6 شكاوي من المواطنين في حي الدقي تخص ذات الموضوعات.

وفي جنوب الجيزة، تم مناقشة 5 طلبات تخص إتمام إجراءات التراخيص، استخراج شهادات الصلاحية، التضرر من عدم تنفيذ قرار إزالة، وقوف سيارة أمام مدرسة، طلب سداد رسوم الجراج، وطلب تأجيل دفع إيجار (مطعم وكافيتريا) بسوق السمك.

أما في حي الهرم، فتم مناقشة 12 طلبًا شملت رفع كفاءة وتمهيد شوارع، إزالة إشغالات من الطريق العام، وتسريع وتيرة البت في طلبات التصالح المقدمة.

وفي حي المنيرة الغربية، تم عرض 5 طلبات تنوعت بين تجديد ترخيص إعلان، الاستعلام عن موقف طلب تصالح، التظلُّم من رسوم التصالح، طلب إدخال كهرباء، واسترداد إشغالات.

وفي حي العجوزة تم مناقشة 12 شكوى، شملت التضرر من سنتر تعليمي مخالف، تسريب مياه، عدم تنفيذ قرار الترميم، طلبات تخفيض الرسوم الشهرية للأكشاك، تصريح حفر، التضرر من وجود كلاب ضالة بعقار سكني، واستكمال ملفات التصالح.

وفي مركز ومدينة العياط، تم مناقشة 7 طلبات، شملت الإزالة الفورية لمخالفات البناء، متابعة محيط السوق الحضاري والمزلقانات، منع الباعة الجائلين، رفع تراكمات القمامة، تجريد الطرق، إصلاح أعطال الإنارة، ترشيد استهلاك الكهرباء، والتنبيه على المحلات والكافيهات بالالتزام بالمواعيد المقررة.

وفي مركز ومدينة البدرشين، تم استعراض 18 شكوى تتعلق بالتصالحات، تراخيص البناء، صلاحيات المواقع، الارتفاعات، إضافة إلى شكاوى حول غياب المطبات بالشوارع الجانبية التي تم تطويرها وتركيب إنترلوك بها.

وفي مركز منشأة القناطر تم مناقشة 5 طلبات بشأن إزالة مخلفات بناء، رفع مخلفات، وإدراج طريق في خطة الرصف.

وفي مركز ومدينة أطفيح تم مناقشة 5 طلبات شملت التضرر من عدم ادخال الصرف الصحي ووجود طموحات وطلب استخراج نموذج 8 ورفع للتراكمات وطلب ترميم منزل إلى جانب حل 3 شكاوى تتعلق باسترداد اشعالات ودفع رسوم تصالح بمركز ومدينة أوسيم.

وقد كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بمواصلة تنظيم اللقاءات الجماهيرية مع المواطنين للتعرف بشكل مباشر على مشكلاتهم والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية

WhatsApp Image 2025-06-25 at 4.12.31 PM (1)

WhatsApp Image 2025-06-25 at 4.12.31 PM

WhatsApp Image 2025-06-25 at 4.12.30 PM (2)

WhatsApp Image 2025-06-25 at 4.12.30 PM (1)

WhatsApp Image 2025-06-25 at 4.12.30 PM