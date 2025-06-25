مصدر قضائي ينفى ضبط محامي عام و8 ضباط شرطة على خلفية التحقيق مع سارة خليفة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 يونيو 2025 04:32 مساءً - أوضح مصدر قضائي حقيقة الخبر المتداول بشأن إجبار أحد أعضاء النيابة العامة على تقديم استقالته، وما تَبِعها من أخبارٍ بشأن ضبطه وعددٍ من ضباط الشرطة وتقييد حريتهم؛ بزعم صلتهم بالتحقيقات التي تُجريها النيابة العامة اتصالًا بواقعة ضبط المتهمة سارة خليفة.

وأكد المصدر القضائي أن عضو النيابة العامة قد تقدم باستقالته طواعية لظروفٍ خاصة، لا تتصل بمهام عمله، ولا صحة لضبطه أو أيًا من ضباط الشرطة أو صدور أي قرارٍ يمس حُريتهم.

وأضاف ، وجارٍ تتبع كافة الحسابات والمواقع التي نشرت وأعادت نشر تلك الأخبار والتدوينات المُختلقة التي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين عليها.